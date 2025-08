Lo sfogo di Can Yaman contro gli haters: “Dicono che sono un drogato e che sto con la donna sbagliata”

Il celebre attore turco Can Yaman, noto per il grande successo ottenuto in Italia grazie alle sue interpretazioni televisive, ha pubblicato un post su Instagram per rispondere alle numerose critiche ricevute di recente. Le accuse mosse contro di lui spaziano da giudizi sul suo aspetto fisico a insinuazioni sulla sua vita privata e professionale. Il messaggio, scritto in tono provocatorio, sembra voler trasformare in sarcasmo l’ondata di commenti negativi che lo colpiscono quotidianamente.





Negli ultimi tempi, l’attenzione mediatica intorno a Can Yaman si è intensificata, complice anche la sua relazione sentimentale con la deejay Sara Bluma, che ha suscitato opinioni contrastanti tra i fan dell’attore. Alcuni utenti dei social hanno criticato apertamente la scelta della compagna, alimentando ulteriormente le polemiche. Stanco della situazione, Yaman ha deciso di affrontare pubblicamente gli haters, elencando tutte le accuse ricevute in un lungo post.

Nella didascalia di una foto condivisa su Instagram, in cui appare a torso nudo, l’attore mostra la propria forma fisica per smentire alcune delle critiche legate ai presunti “stravizi”. Il testo del post è una lista caustica delle accuse che gli sono state rivolte: “Sono vecchio, sono brutto, sono drogato, sono alcolizzato, la mia salute è rovinata dai sigari. Non sono una persona da ammirare. Sono cambiato, non sono più il professionista di un tempo. Ho rovinato la mia carriera. Sono innamorato della donna sbagliata. Tutto quello che faccio è per pubblicità. I miei comportamenti sono orribili. Non sono più credibile. Qualunque cosa faccia è una truffa. Nessuno mi sopporta. Le persone intorno a me mi usano soltanto. Dovrei cambiare amici. Sono egocentrico e maleducato. Tradisco, rubo cose. Cos’altro? Non so se hanno detto abbastanza su di me. Aspetto gli hater nei commenti, avanti, continuate pure.”

Con questo intervento, Can Yaman sembra voler sfidare apertamente i suoi detrattori, invitandoli a continuare con le critiche senza alcun timore. La scelta di utilizzare il sarcasmo e un tono provocatorio dimostra la volontà dell’attore di non lasciarsi sopraffare dalla negatività.

Il rapporto tra Can Yaman e il pubblico italiano è stato spesso caratterizzato da momenti di tensione. Nonostante l’affetto dei fan abbia contribuito al suo successo, l’attore ha più volte espresso disagio per comportamenti eccessivamente invasivi da parte di alcuni ammiratori. In passato, Yaman aveva raccontato un episodio particolarmente spiacevole, in cui era stato inseguito fino all’ascensore del condominio dove viveva. Questo tipo di attenzione morbosa ha alimentato in lui una crescente necessità di proteggere la propria privacy.

La popolarità di Can Yaman lo ha reso uno dei volti più conosciuti e seguiti in Italia, ma ha anche comportato una pressione mediatica costante. L’attore ha spesso manifestato insofferenza verso le aspettative del pubblico e le critiche legate alla sua immagine pubblica. Alcuni lo hanno definito un personaggio dal carattere difficile, ma queste reazioni sembrano essere una forma di autodifesa contro l’eccessiva esposizione.

La relazione con Sara Bluma, che è stata oggetto di molte polemiche online, rappresenta solo uno degli aspetti della vita privata dell’attore che sono finiti sotto i riflettori. Nonostante le critiche, Yaman continua a difendere con fermezza le sue scelte personali e professionali.

Il post pubblicato su Instagram è solo l’ultimo esempio della determinazione dell’attore turco nel rispondere agli attacchi ricevuti. La sua strategia di affrontare gli haters con ironia e sarcasmo sembra essere anche un modo per ribadire la propria indipendenza e autenticità.