Londra, il trucco geniale contro i borseggiatori: li individua e li “marca” con una bomboletta rossa





Recentemente, ho visto un video su X: un rider brasiliano di Deliveroo, infastidito dai borseggiatori a Londra, ha deciso di intervenire.





Si aggira per le zone turistiche come Oxford Street e Westminster con una body cam, urlando e avvertendo i turisti quando individua i borseggiatori in flagrante. Successivamente, li colora di rosso, in modo che siano facilmente riconoscibili per tutto il giorno. (VIDEO)

i borseggiatori a Londra vengono spruzzati di tintura rossa, cosi rimangono segnalati ….trovata geniale👌 pic.twitter.com/bw3uiD6U1C — Roberto Avventura (@RobertoAvventu2) October 6, 2025



