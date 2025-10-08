​​


Londra, il trucco geniale contro i borseggiatori: li individua e li “marca” con una bomboletta rossa

Emanuela B.
08/10/2025
Recentemente, ho visto un video su X: un rider brasiliano di Deliveroo, infastidito dai borseggiatori a Londra, ha deciso di intervenire.



Si aggira per le zone turistiche come Oxford Street e Westminster con una body cam, urlando e avvertendo i turisti quando individua i borseggiatori in flagrante. Successivamente, li colora di rosso, in modo che siano facilmente riconoscibili per tutto il giorno. (VIDEO)



