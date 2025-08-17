Lorella Cuccarini ricorda commossa la scomparsa di Pippo Baudo, definendolo il suo “papà artistico”. Fu lui, negli anni ’80, a dare slancio alla sua carriera.





La notizia della morte di Pippo Baudo, uno dei volti più rappresentativi della televisione italiana, ha suscitato profonda emozione in tutto il mondo dello spettacolo. Tra i tanti tributi, spiccano le parole di Lorella Cuccarini, che ha voluto rendere omaggio al conduttore con un messaggio carico di gratitudine e affetto. Per lei, Baudo rappresentava molto più di un collega: era un maestro e il “papà artistico” che le aveva permesso di realizzare i suoi sogni.





La conduttrice e ballerina ha condiviso i suoi pensieri sul proprio profilo Instagram, ricordando con emozione il legame speciale che la univa a Baudo. Ha anche rivelato un episodio recente che le aveva lasciato una certa inquietudine: a giugno, in occasione del compleanno del conduttore, aveva cercato di contattarlo per fargli gli auguri, ma non era riuscita a raggiungerlo. Questo fatto l’aveva preoccupata, come ha spiegato nel suo messaggio: “A giugno, per il tuo compleanno, non ero riuscita a raggiungerti telefonicamente per farti gli auguri e questo mi aveva impensierito. Ho sperato tanto che questo momento non arrivasse mai, ma…”.

Lorella Cuccarini ha poi espresso tutta la sua gratitudine per l’importante ruolo che Pippo Baudo ha avuto nella sua carriera: “Sei stato il mio maestro e il mio papà artistico. Grazie a te la mia vita è stata piena di soddisfazioni e i miei sogni di bambina si sono avverati. Lavorare al tuo fianco e imparare da te è stato un privilegio unico, perché sei e sarai sempre il numero 1. A te, il mio eterno grazie. Per tutto. Ti voglio un mondo di bene. A Dio. Un abbraccio a Tiziana e a Dina.”

Il rapporto tra i due risale agli anni ’80, quando Lorella Cuccarini era una giovane ballerina agli inizi della sua carriera. La svolta arrivò grazie a Pippo Baudo, che la notò durante una convention pubblicitaria e decise di portarla con sé nel programma “Fantastico”, trasmesso su Rai1. In quel periodo, lo show era uno dei più seguiti della televisione italiana ed era giunto alla sua sesta edizione. Cuccarini sostituì la celebre ballerina Heather Parisi, affiancando Galyn Görg. La sua presenza fu confermata anche nella settima edizione, dove collaborò con Alessandra Martines.

Grazie a questa opportunità, la carriera di Lorella Cuccarini decollò rapidamente. Da semplice ballerina, si trasformò in una delle artiste più amate dal pubblico italiano, tanto che fu proprio Pippo Baudo a darle il soprannome “La più amata dagli italiani”. Nel corso degli anni, Cuccarini non ha mai nascosto la sua riconoscenza verso Baudo, sottolineando più volte quanto fosse stata importante la fiducia che lui aveva riposto in lei.

La notizia della morte di Pippo Baudo, avvenuta all’età di 89 anni, ha lasciato un vuoto nel panorama televisivo italiano. Per decenni, Baudo è stato un punto di riferimento per milioni di spettatori e ha contribuito al lancio di numerosi talenti, tra cui proprio Lorella Cuccarini. Il suo nome rimarrà indissolubilmente legato alla storia della televisione italiana.

Oltre alle parole di Cuccarini, molti altri personaggi dello spettacolo hanno voluto ricordare il conduttore con messaggi affettuosi e tributi sui social media. La sua capacità di scoprire nuovi talenti e la sua dedizione al lavoro lo hanno reso una figura unica e insostituibile nel panorama televisivo.



