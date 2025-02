Lorenzo affronta Federico al Grande Fratello dopo la rottura con Shaila, in un clima di tensione e rivalità per l’attenzione della ballerina

Nella casa del Grande Fratello, si intensificano le tensioni tra i concorrenti, in particolare tra Lorenzo Spolverato e Federico Chimirri, a causa della recente rottura tra Lorenzo e Shaila Gatta. Dopo l’ennesima lite con la ballerina, Lorenzo ha mostrato segni di nervosismo, specialmente dopo che un aereo ha sorvolato la casa con un messaggio dedicato a Shaila. Il risveglio di Lorenzo è stato turbolento, in seguito alla puntata di ieri sera, durante la quale il conduttore Alfonso Signorini ha ufficialmente chiuso la relazione tra i due, definendola “malata”. Shaila, di fronte a questa situazione, ha scelto di riunirsi agli altri concorrenti, dichiarando di essere “di nuovo sul mercato”.





La mattinata ha visto Shaila e Federico conversare nel giardino, quando un aereo ha sorvolato la casa portando un messaggio per la ballerina, che riprendeva le stesse parole scritte da Federico in un biglietto lasciato sul suo cuscino. Questo gesto ha attirato l’attenzione di Lorenzo, che è uscito per capire cosa stesse accadendo. Federico ha informato Lorenzo dell’arrivo dell’aereo, dicendo: “È arrivato un altro aereo per Shaila. C’era scritto ‘Sei bellissima’”.

Inizialmente, Lorenzo ha tentato di rispondere con ironia, affermando: “Romeo fa divertire più di tuo padre”, riferendosi al figlio di Federico. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata, e Lorenzo ha esclamato: “I tuoi giochetti fanno c….”, esprimendo il suo disappunto per il comportamento di Federico.

Federico, non volendo arretrare, ha ribattuto: “Stamattina già quattro aerei solo per Shaila”. Questo scambio ha ulteriormente innervosito Lorenzo, che ha dichiarato: “Adesso vi spiego una cosa. Questa l’avete architettata per farmi ingelosire, ma non ci riuscirete. Io questi giochi li so fare meglio di te. Andate pure avanti. Anzi, fatemi credere proprio che mettendovi a fare le prove insieme… Tanto esteticamente funziona come ragazza”.

A questo punto, Federico ha chiesto: “Che vuol dire?”, mentre Shaila, visibilmente infastidita, ha risposto: “Che sono un giocattolo?”. Federico ha ribattuto: “No, amo’, mai stata”, mentre Shaila ha chiuso il discorso con un sorriso, affermando: “Ormai siamo brother and sister”.

Questo scambio di battute segna un nuovo capitolo nelle dinamiche del gruppo all’interno della casa. Mentre le tensioni tra Lorenzo e Federico continuano a crescere, ci sono anche voci tra i concorrenti che suggeriscono che Shaila e Lorenzo potrebbero riavvicinarsi nei prossimi giorni. La situazione rimane fluida e le interazioni tra i concorrenti sono sempre più cariche di emotività e rivalità.