Lorenzo e Helena svelano il loro segreto: un momento drammatico che ha sorpreso tutti al Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello, dove i concorrenti hanno vissuto settimane di emozioni forti e interazioni intense, si è svolta ieri sera l’ultima cena prima della finale. Sei partecipanti, tra cui quattro finalisti e le due donne rimaste nell’ultimo televoto, Mariavittoria e Chiara, si sono riuniti non solo per condividere un pasto, ma anche per riflettere su quanto accaduto nel corso dell’edizione. A prendere la parola per primo è stato Lorenzo, che ha deciso di esprimere i sentimenti che tutti condividevano.





In qualità di unico uomo tra tante donne, Lorenzo ha iniziato il suo discorso ringraziando Shaila, i suoi amici, la produzione e i fan che hanno reso possibile questa esperienza. Ha poi dedicato un pensiero alla famiglia e agli amici che lo aspettano, esprimendo gratitudine verso i compagni di viaggio con cui ha condiviso momenti intensi. Le donne, sorridendo, hanno risposto: “E ora cosa potremo dire?”.

Durante la cena, Lorenzo ha colto l’occasione per rivolgere un discorso a Helena, convinto di aver già concluso le sue considerazioni con tutte le concorrenti. Tuttavia, mentre sembrava chiudere, Helena ha fatto notare: “C’è anche Chiara”. Questo ha colto Lorenzo di sorpresa, che, visibilmente imbarazzato, ha cercato di rimediare alla sua dimenticanza scusandosi con Chiara. La situazione ha suscitato ilarità tra i presenti e ha generato una serie di commenti divertiti sui social, dove i fan del programma hanno reagito con ironia all’incidente.

Il pubblico non ha tardato a notare la piccola “svista” di Lorenzo, che ha involontariamente escluso l’amica Chiara dal suo discorso finale. I commenti sui social sono stati numerosi, evidenziando la tensione tra Lorenzo e Helena e la confusione del concorrente. “Voleva lasciare Helena per ultima facendo lo showman, ma si era completamente dimenticato di Chiarachi”, ha scritto un utente. Altri hanno aggiunto: “SONO CREPATA IN QUEL MOMENTO, lui totalmente nel pallone si è dimenticato la sua cara amichetta Chiarachi. Sarà stata felicissima Shaila da fuori”, e “È andato in tilt un’altra volta”.

Altri commenti sui social hanno messo in risalto la lunghezza del discorso di Lorenzo, che ha dovuto bere un po’ d’acqua per riprendersi. “Quanto ho riso”, ha commentato un altro utente. Alcuni hanno anche ipotizzato che la presenza di Helena avesse influito sul suo stato d’animo: “Lorenzo se la sta facendo sotto per paura che vinca Helena!!!!!”. Altri ancora hanno notato come l’emozione di Lorenzo, dopo aver dedicato l’ultimo discorso alla sua “ossessione” Helena Prestes, lo avesse mandato completamente in tilt, tanto da dimenticare il discorso da fare a Chiarachi. “Helena: ‘C’è anche Chiara’. ABBIAMO VOLATO”, si legge in un altro commento.