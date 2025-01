Lorenzo si toglie il microfono e insulta Helena al Grande Fratello: polemica esplosiva

Lorenzo si rende protagonista di una nuova lite al Grande Fratello con Helena, togliendosi il microfono e insultandola. Ecco cosa è successo nella casa.





Il clima nella casa del Grande Fratello continua a essere teso, con Lorenzo Spolverato e Helena Prestes protagonisti di un nuovo scontro. Dopo un periodo di apparente interesse reciproco, i due concorrenti sono ormai ai ferri corti. Negli ultimi giorni, Helena ha accusato Lorenzo di averla aggredita verbalmente, e le tensioni tra loro non sembrano placarsi.

Lorenzo contro Helena: la situazione degenera

Nel corso di una conversazione in camera, Lorenzo ha deciso di togliersi il microfono per insultare Helena. “S…, me la vado a pigliare io adesso. Maledetta”, ha dichiarato, scatenando l’ira di alcuni compagni di gioco. Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli erano presenti, ma nonostante i rimproveri di Shaila e Chiara, che gli hanno chiesto di smettere, Lorenzo non si è fermato.

Subito dopo, Shaila ha continuato a esprimere pensieri poco gentili nei confronti di Helena, dicendo: “Andasse in montagna o da qualche altra parte. Facesse l’amore così diventa meno frustrata”. Un’affermazione che ha trovato l’approvazione di Zeudi, la quale ha risposto: “Brava, a lei manca proprio quello”.

L’atteggiamento di Lorenzo e le conseguenze

L’atteggiamento di Lorenzo nei confronti di Helena non è una novità. Fin dal suo rientro nella casa, l’ex Miss Trento ha più volte criticato il reintegro di Helena nel gioco, considerandolo ingiusto. La sua nuova provocazione, insieme agli insulti e alle risate sulla questione del vino, ha acceso ulteriormente la polemica nella casa del Grande Fratello.

La situazione sta dividendo il pubblico, che si è scagliato contro il comportamento di Lorenzo e dei suoi alleati. Alcuni telespettatori hanno apprezzato la reazione di Helena, che ha cercato di difendersi e di mantenere la calma, mentre altri ritengono che l’atteggiamento di Lorenzo e delle sue alleate sia inaccettabile.

Conclusioni: una guerra tra i concorrenti

Questa nuova fase di scontri potrebbe avere importanti ripercussioni sui giochi del Grande Fratello, e non è escluso che Lorenzo debba affrontare delle conseguenze per il suo comportamento. La situazione tra lui e Helena si fa sempre più difficile, e il pubblico è ansioso di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi.