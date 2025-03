Lorenzo Spolverato al Grande Fratello sotto accusa per un gesto irrispettoso nei confronti di Stefania Orlando, scatenando polemiche tra i fan del reality

Le polemiche riguardanti Lorenzo Spolverato al Grande Fratello continuano a infiammare il dibattito tra i telespettatori. Durante l’ultima puntata del reality show, il conduttore Alfonso Signorini ha sorpreso Lorenzo con un incontro con sua madre, Cristina, che non vedeva da cinque mesi. Nel corso dell’incontro, la madre di Lorenzo lo ha abbracciato e gli ha consigliato di divertirsi e rilassarsi, ma ha anche avuto un breve scambio di opinioni con Signorini riguardo ai comportamenti controversi del figlio.





Tra i comportamenti discussi ci sono stati atti di aggressività, come colpi ai muri, calci ai cuscini e insulti rivolti alla sua ex fidanzata, Shaila Gatta. Cristina ha cercato di giustificare tali azioni, attribuendole alla stanchezza e affermando che nella vita quotidiana Lorenzo non si comporta in modo così aggressivo. Tuttavia, un video recentemente diffuso ha riacceso le polemiche, mostrando un episodio che ha suscitato indignazione tra il pubblico.

Nel filmato, Lorenzo appare mentre prende in giro Stefania Orlando con smorfie e gesti alle sue spalle. La showgirl, ignara di quanto stava accadendo, era occupata a lavare i piatti in cucina e non si accorgeva delle azioni di Lorenzo, complice il rumore dell’acqua e della musica. Quando Stefania si è finalmente girata, non ha potuto cogliere Lorenzo sul fatto.

L’episodio ha suscitato una serie di reazioni negative sui social media. Un utente ha commentato: “Che schifo fa quest’uomo…”, condividendo il video e chiedendosi perché tali immagini non fossero state mostrate in diretta durante la puntata. Negli ultimi giorni, Stefania è stata nel mirino di Lorenzo, il quale l’ha accusata di creare dinamiche false all’interno della Casa, come quella tra Shaila e Lele, per ingannare il pubblico.

Altri commenti sui social hanno messo in discussione il comportamento di Lorenzo, con un utente che ha scritto: “Ma questo pensa di essere simpatico? Mamma mia, non si regge”. Le critiche non si sono fermate a Lorenzo; anche le sue amiche, Shaila, Chiara e Zeudi, sono state accusate di non intervenire. Infatti, le tre ragazze, presenti in cucina durante l’episodio, hanno riso invece di rimproverare Lorenzo per il suo comportamento. Un commento ha evidenziato: “Neanche all’asilo i bambini si comportano così. Cretino lui e le galline dietro. Maleducati!”.

In contrasto con le critiche rivolte a Lorenzo e alle sue amiche, ci sono stati anche post a sostegno di Stefania. Un utente ha descritto Stefania come “una donna con la D maiuscola. Una signora piena di cultura, bravura, spessore e intelligenza, derisa e presa in giro da un idiota”. Queste affermazioni evidenziano il supporto che Stefania riceve da parte di alcuni fan, i quali ritengono che il suo comportamento sia esemplare rispetto a quello di Lorenzo.

La questione ha sollevato interrogativi su come la produzione gestisca le dinamiche tra i concorrenti e su quali episodi vengano effettivamente mostrati al pubblico. Molti spettatori si chiedono se Alfonso Signorini interverrà per affrontare la situazione e chiarire le tensioni che si stanno sviluppando all’interno della Casa.