Lorenzo Spolverato continua a far parlare di sé al Grande Fratello, scatenando polemiche e tensioni, soprattutto nei confronti di Javier Martinez

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 6 marzo 2025, Lorenzo Spolverato ha consolidato il suo ruolo di protagonista, non solo come primo finalista, ma anche come figura controversa. La sua rivalità con Javier Martinez è ben nota al pubblico e, durante la serata, i due si sono scontrati nuovamente in un acceso battibecco. Lorenzo, sempre pronto a difendere Chiara Cainelli dagli attacchi degli altri concorrenti, ha espresso la sua frustrazione nei confronti di Javier, accusandolo di ricevere protezione dal programma.





Durante il confronto, Lorenzo ha affermato che Javier viene tutelato ogni volta che commette un errore, contrariamente a quanto accade a lui. L’intervento di Alfonso Signorini, conduttore del programma, è stato necessario per cercare di calmare gli animi. Tuttavia, alcune ore dopo, Lorenzo è apparso ancora nervoso e arrabbiato nei confronti del suo compagno.

La situazione ha preso una piega ancora più drammatica nella notte successiva. Lorenzo, mentre si preparava per andare a dormire, ha lasciato un commento infelice su Javier che, sebbene fosse sussurrato, è stato catturato dai microfoni e dalle telecamere. Qualche mese fa, era già stato ripreso mentre osservava Javier insegnare agli altri concorrenti la tecnica del salto nella pallavolo, momento che aveva suscitato polemiche. “Spaccati il ginocchio”, aveva detto Lorenzo in quell’occasione, ricevendo subito un rimprovero da Shaila, che gli aveva ricordato che certe frasi non si dicono.

Nella notte recente, dopo aver sentito gli autori convocare Javier in confessionale, Lorenzo ha commentato: “Marcisci cogl…”. Questo commento ha scatenato una serie di reazioni sui social media, dove gli utenti hanno condiviso video del momento. Un utente ha scritto: “Questo è il primo finalista, complimenti a chi l’ha votato”, mentre altri hanno espresso preoccupazione per le parole di Lorenzo, affermando: “Speravo di aver sentito male” e “Io direi basta, ci sono dei limiti e Lorenzo li sta superando tutti”.

Le reazioni online sono state numerose e variegate. Alcuni telespettatori hanno chiesto che Lorenzo venga eliminato, sottolineando che “questa roba è gravissima” e che “qualcosa si deve smuovere, non è possibile”. Altri hanno osservato che Lorenzo non ha il coraggio di esprimere le sue opinioni direttamente a Javier, commentando: “Non mi spiego come questo soggetto non sia stato squalificato”. La frustrazione del pubblico è palpabile, e molti ritengono che se Lorenzo dovesse vincere, sarebbe “la sconfitta più grande per il Grande Fratello”.

Il clima all’interno della casa è diventato sempre più teso, con le dinamiche tra i concorrenti che si fanno sempre più intricate. Lorenzo sembra essere al centro di una tempesta di polemiche, e le sue affermazioni stanno attirando l’attenzione sia degli altri inquilini che degli spettatori. Con l’avvicinarsi delle fasi finali del reality, ogni parola e ogni gesto possono influenzare il destino dei concorrenti, rendendo ogni episodio cruciale.

La situazione tra Lorenzo e Javier rappresenta solo una delle tante tensioni che caratterizzano questa edizione del Grande Fratello. Mentre il pubblico si divide tra sostenitori e detrattori, le interazioni tra i concorrenti continuano a regalare momenti di alta tensione. La serata di giovedì ha dimostrato quanto possano essere imprevedibili le dinamiche di gruppo e come le emozioni possano influenzare le relazioni tra i partecipanti.