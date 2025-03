Lorenzo Spolverato critica Helena Prestes per le sue presunte strategie nel Grande Fratello, scatenando un acceso dibattito tra i concorrenti e sui social

Il 9 marzo, la casa del Grande Fratello è stata al centro di vivaci discussioni riguardanti le presunte manovre strategiche di Helena Prestes per assicurarsi un posto in finale. Questo tema ha diviso non solo i concorrenti, ma anche il pubblico, generando un acceso confronto tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez.





Shaila ha espresso preoccupazione, affermando che Helena starebbe cercando di eliminare alcuni dei suoi avversari per facilitare il proprio cammino verso la finale. La ballerina ha dichiarato di sentirsi nel mirino della modella brasiliana, che desidererebbe restare sola con Lorenzo per poter giocare al meglio le proprie carte. Spolverato ha confermato questa teoria, sostenendo che dopo averlo rifiutato, Helena avrebbe indirizzato il suo interesse verso Javier Martinez.

Nel contesto di queste tensioni, Lorenzo ha affermato: “Lei voleva fare una storia con me, ma si è accontentata,” sottolineando che Helena lo considererebbe sempre il suo principale rivale nel gioco. Anche Chiara, durante una conversazione con altri concorrenti, ha commentato la situazione, dicendo: “Se lei potesse scegliere tra portare in finale te o Javier, sceglierebbe te, perché la sua competizione è con te.”

Il dibattito ha trovato ampio spazio anche sui social media, dove le reazioni sono state contrastanti. Alcuni utenti hanno criticato Lorenzo, accusandolo di incoerenza per aver affermato in precedenza che avrebbe scelto Helena per “spegnere le luci della casa”. Commenti come “Ma lui ancora parla di Helena?” e “A Helena ha fatto solo un favore rifiutandola” sono emersi, evidenziando un certo scetticismo nei confronti delle sue affermazioni.

La questione ha coinvolto anche Shaila, che ha ribadito la sua convinzione riguardo alla strategia di Helena. Secondo Shaila, la modella starebbe cercando di evitare televoti rischiosi contro concorrenti forti, puntando a eliminare chi potrebbe ostacolarla senza affrontarla direttamente in nomination. “Lei vuole buttarmi fuori senza scontrarsi in nomination con me,” ha affermato più volte la ballerina, sottolineando la sua determinazione a non farsi intimidire.

Questa teoria sembra trovare conferma nel fatto che Helena, durante un precedente confronto con Shaila, è uscita sconfitta, venendo eliminata dal gioco lo scorso gennaio. Le dinamiche interne della casa continuano a intensificarsi, con alleanze, strategie e rivalità che si intrecciano, rendendo il percorso verso la finale sempre più avvincente.

Mentre i concorrenti si confrontano e discutono, il pubblico segue con interesse ogni evoluzione di questa edizione del Grande Fratello. Le dinamiche di gruppo, le strategie e i conflitti personali non solo intrattengono gli spettatori, ma pongono anche interrogativi sulle reali intenzioni dei concorrenti.