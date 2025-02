Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta esprimono il loro malcontento dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, lamentando la mancanza di attenzione da parte della produzione

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, la coppia composta da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha manifestato un forte malcontento per la percezione di essere trascurati dal programma. Negli ultimi tempi, la loro storia, che aveva catturato l’attenzione del pubblico, sembra essere stata messa da parte. Nonostante i recenti alti e bassi, Lorenzo e Shaila dichiarano di aver trovato una certa stabilità nella loro relazione, ma si sentono penalizzati rispetto ad altre coppie che si sono formate nella casa.





La frustrazione della coppia è aumentata osservando come altre relazioni, nate dopo la loro, abbiano ricevuto attenzioni speciali da parte della produzione. Lorenzo e Shaila si sono sentiti trascurati, poiché non hanno mai ricevuto regali o sorprese come accaduto per altri concorrenti. Entrambi sperano di poter passare una notte nel tugurio, un desiderio che non è ancora stato realizzato.

La situazione è degenerata ulteriormente quando il Grande Fratello ha organizzato una cena romantica per Stefania Orlando e Iago Garcia in un’altra parte della casa. Durante la serata, Stefania ha scoperto un tavolo imbandito con prelibatezze e ha invitato Iago a trascorrere la notte insieme nel tugurio. Questo episodio ha scatenato l’ira di Lorenzo e Shaila, che si sentono esclusi nonostante siano stati i primi a formare una coppia nel programma.

In un momento di frustrazione, i due si sono confrontati davanti alla barriera che separa la casa dal tugurio. “Io mi sono rotto le scatole, mai una gioia”, ha dichiarato Shaila, esprimendo il suo disappunto per non poter accedere al tugurio. Lorenzo, dal canto suo, ha suggerito una strategia per attirare l’attenzione del conduttore Alfonso Signorini: “Potremmo attuare una strategia – amarci di meno affinché Signorini ci dedichi un po’ di tempo, dato che stanno dando spazio a coppie che neanche…”.

Poco prima, Shaila aveva già manifestato il suo malcontento con altri concorrenti, lamentando che Alfonso non aveva mantenuto una promessa fatta in precedenza. “Io mi merito di passare una notte con il mio uomo da sola, ormai facciamo fatica a trovare intimità, spazi e libertà per farlo, siamo stressati. Signorini mi aveva promesso che avrei avuto questa occasione, e invece ci sono passati davanti Helena, Mariavittoria e Stefania”, ha affermato Shaila.

In un momento di ironia, ha anche commentato la decisione di far passare la notte nel tugurio a Stefania e Iago, definendo il loro soggiorno “sprecato”. “Manco faranno l’amore. Però ho visto dei dettagli: ci sono delle scarpe e un accappatoio sul tavolo, mi sa che forse…”, ha aggiunto, insinuando che ci fosse qualcosa di più tra i due.

Il pubblico si è diviso riguardo alla protesta di Lorenzo e Shaila. Alcuni utenti sui social media hanno criticato la coppia, sostenendo che non avrebbero dovuto lamentarsi. “Sono già stati in luna di miele in Spagna per una settimana, e hanno pure guardato i cellulari. Non vedo proprio motivo per cui dovrebbero protestare”, ha scritto un fan del programma su X. Un altro commento ha sottolineato: “Ma che rosiconi! Iniziano a inventare scuse ogni volta che non vengono presi in considerazione per una puntata!”.

D’altra parte, ci sono anche sostenitori di Lorenzo e Shaila, che ritengono giustificata la loro protesta. “Hanno ragione, Signorini aveva promesso questa occasione a Shaila prima di San Valentino”, ha affermato un altro utente, dando voce a chi condivide il loro malcontento.