Loretta Goggi: “Ho lasciato Tale e Quale Show perché il mio ruolo era diventato stucchevole”





A 74 anni, Loretta Goggi, figura iconica della televisione italiana, ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo. Dopo una lunga carriera che l’ha vista protagonista di numerosi programmi di successo, tra cui “Tale e Quale Show”, la cantante e attrice ha scelto di fare un passo indietro, lasciando il ruolo di giudice che ricopriva da ben 13 stagioni. La decisione, annunciata nei mesi scorsi, è stata approfondita in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove Goggi ha spiegato le motivazioni dietro questa scelta.





Secondo quanto dichiarato dalla stessa artista, il suo ruolo nel programma condotto da Carlo Conti era diventato per lei motivo di disagio. “Negli ultimi anni ero in imbarazzo, il mio ruolo era diventato stucchevole, mi sono ritrovata a fare la maestrina della penna rossa e ho pensato che non fosse più il mio posto”, ha affermato. Queste parole riflettono un malessere che Goggi ha maturato nel tempo, legato anche alla percezione negativa che ha della televisione contemporanea. “Guardo la prima mezza puntata di ogni programma in partenza per capire di che si tratta aspettando qualcosa che non succede. Dopo il Medioevo uno pensa: ci sarà il Rinascimento? Invece pare di no”, ha aggiunto con tono critico.

La scelta di lasciare “Tale e Quale Show” era stata inizialmente motivata da ragioni personali, come spiegato da Loretta Goggi in un messaggio pubblicato mesi fa. In quell’occasione, aveva sottolineato la necessità di prendersi una pausa per ritrovare sé stessa: “Ogni volta che ho avuto bisogno di guardarmi dentro, che ho avuto sentore che qualcosa non andasse come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo: sono scesa al volo dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava. E questo è uno di quei momenti, sento quel campanello suonare per un desiderio che dopo 13 anni torna a farsi vivo: potermi sentire di nuovo libera di fermarmi per un po'”.

Nonostante il distacco dal programma, Goggi ha riconosciuto il ruolo fondamentale che “Tale e Quale Show” ha avuto nella sua carriera, soprattutto in un periodo particolarmente difficile della sua vita. Dopo la perdita del marito Gianni Brezza, la cantante aveva attraversato momenti di grande sofferenza. È stato proprio Carlo Conti a offrirle l’opportunità di tornare in televisione, prima con “I Migliori Anni” e successivamente con “Tale e Quale Show”. “Carlo mi invitò a I Migliori Anni, stavo così male. Poi mi convinse per Tale e Quale Show, per me è un amico […] Gianni si era raccomandato a lui, gli disse ‘stai vicino alla mia Goggi’”, ha raccontato l’artista, ricordando con affetto il supporto ricevuto.

La partecipazione a “Tale e Quale Show” ha segnato una nuova fase della carriera di Loretta Goggi, culminata nel 2023 con il ritorno in prima serata grazie allo spettacolo “Benedetta Primavera”. Questo show le ha permesso di riscoprire e condividere con il pubblico il suo vasto repertorio artistico, confermando ancora una volta il suo talento e la sua versatilità.

L’addio di Loretta Goggi a “Tale e Quale Show” rappresenta un momento significativo per la televisione italiana, segnando la fine di un’era che ha visto l’artista come uno dei volti più amati del panorama nazionale. La sua decisione riflette non solo esigenze personali ma anche una critica più ampia verso l’evoluzione della TV moderna, che sembra non rispondere più alle sue aspettative.



