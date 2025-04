Louis Dassilva resta in cella: il Riesame conferma la misura per l’omicidio di Pierina Paganelli

Il tribunale del Riesame di Bologna ha stabilito che Louis Dassilva, 34 anni, rimarrà in carcere, confermando così l’accusa di omicidio nei confronti di Pierina Paganelli. L’anziana è stata trovata morta nel garage del suo condominio in via del Ciclamino, a Rimini, il 3 ottobre 2023. Questa decisione è stata confermata a Fanpage.it dall’avvocato di Dassilva, Riario Fabbri.





Nonostante il rigetto della richiesta di scarcerazione da parte del gip di Rimini, Vinicio Cantarini, i legali di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, intendono presentare ricorso in Cassazione. La decisione del Riesame è arrivata dopo l’udienza tenutasi di recente, sciogliendo la riserva che era stata mantenuta nei giorni precedenti.

Al momento, Dassilva non è ancora stato informato della decisione, ma gli avvocati prevedono di incontrarlo a breve per discutere la situazione. Nel frattempo, il gip Cantarini ha espresso la sua opinione contraria alla scarcerazione, ritenendo credibile il racconto dell’ex amante dell’accusato, Manuela Bianchi. Secondo il giudice, il 4 ottobre 2023, Dassilva avrebbe rivelato alla nuora della vittima la presenza del corpo, suggerendole come allertare i soccorsi.

Il giudice ha inoltre evidenziato che Bianchi era sinceramente innamorata di Dassilva, mentre quest’ultimo temeva che Paganelli potesse ingaggiare un investigatore privato, mettendo così a rischio il suo matrimonio con Valeria Bartolucci.

I familiari di Pierina Paganelli hanno accolto con favore la decisione del Riesame, esprimendo soddisfazione per l’operato della Procura e dei magistrati coinvolti. Gli avvocati difensori della famiglia, Marco e Monica Lunedei, hanno dichiarato: “Facendo un’analisi corretta del quadro accusatorio e di indagine, il tribunale ha confermato l’ottimo lavoro della Procura e dei Magistrati. A tutti gli inquirenti va il ringraziamento dei familiari della vittima per il grande impegno profuso in questi lunghi mesi.”

La vicenda continua a destare l’attenzione pubblica, con le indagini che proseguono per chiarire ulteriormente i dettagli dell’accaduto. La conferma della carcerazione di Dassilva rappresenta un passo significativo nel procedimento giudiziario, mentre la difesa si prepara a portare il caso davanti alla Corte di Cassazione.