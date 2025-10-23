Lovati al Grande Fratello Vip, l’avvocato a Fanpage: “Segue tutto il mio agente, io prendo quello che viene”





Recentemente, si è diffusa la notizia riguardante una possibile partecipazione di Massimo Lovati al Grande Fratello Vip, un’indiscrezione che ha suscitato l’interesse dei media e del pubblico. Lovati, noto per il suo ruolo di difensore nel caso di Andrea Sempio legato alla cronaca nera, ha deciso di commentare la situazione a Fanpage.it, chiarendo la sua posizione riguardo al reality show.





L’origine della notizia risale a un’intervento di Davide Maggio durante una puntata di TvTalk, dove ha menzionato un “nome sorprendente” legato alla cronaca nera, suggerendo che potesse essere coinvolto nel Grande Fratello Vip. Questa affermazione ha innescato un tam-tam mediatico che ha portato il nome di Lovati alla ribalta, facendo rimbalzare la notizia su vari siti e talk show. La questione è stata ulteriormente approfondita da Selvaggia Lucarelli, che ha parlato dell’argomento su Il Fatto Quotidiano e durante il programma Ignoto X condotto da Pino Rinaldi su La7.

Contattato da Fanpage.it, Lovati ha dichiarato: “Non ne so niente, sono cose di cui si sta occupando il mio agente”, confermando così di aver ingaggiato un agente per gestire le sue apparizioni e attività mediatiche. Sebbene questa affermazione possa suggerire un’apertura verso il mondo della televisione, Lovati ha anche specificato la sua posizione nei confronti della partecipazione a un reality show, affermando: “A me non piace niente, prendo quello che viene”.

Fonti vicine a Fanpage.it hanno precisato che è altamente improbabile che Lovati entri a far parte del cast dell’attuale edizione del Grande Fratello. Per quanto riguarda una sua eventuale partecipazione alla versione vip del reality, al momento non ci sono conferme. Le speculazioni sul cast del Grande Fratello Vip sono premature, dato che la produzione è ancora impegnata nella realizzazione della stagione in corso, condotta da Simona Ventura. È importante notare che in passato sono circolati nomi di potenziali concorrenti, come quello di Ivano Russo, che poi non sono stati mai considerati realmente.

Nel frattempo, Massimo Lovati continua a costruire la sua immagine anche al di fuori dell’Italia. Recentemente, è stato avvistato in Albania, dove si sarebbe sottoposto a un intervento odontoiatrico per migliorare il suo sorriso. Questo piccolo restyling potrebbe suggerire un cambio d’immagine strategico in vista di un possibile ritorno davanti alle telecamere, ma al momento non ci sono certezze riguardo a una sua partecipazione a programmi televisivi.

La questione della partecipazione di Lovati al Grande Fratello Vip ha suscitato l’interesse non solo dei fan del reality, ma anche di coloro che seguono le vicende legate alla cronaca nera. La sua figura, già nota per il suo lavoro legale, potrebbe aggiungere un ulteriore elemento di curiosità al programma, se dovesse confermare la sua presenza. Tuttavia, attualmente, le sue dichiarazioni sembrano indicare una certa cautela e una preferenza per rimanere fuori dai riflettori.



