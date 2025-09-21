Luca Barbareschi: “I miei figli pensano solo ai soldi. Dopo la commozione cerebrale, nessuno mi ha cercato”





L’attore e produttore Luca Barbareschi è pronto a tornare sul grande schermo con il suo nuovo film, “Paradiso in Vendita”, in uscita il 24 luglio. Questo progetto cinematografico è particolarmente significativo per Barbareschi, poiché esplora il suo legame con l’Isola di Filicudi e immagina un possibile acquisto da parte del governo francese. In un’intervista approfondita, Barbareschi ha discusso non solo del suo ultimo lavoro, ma anche delle difficoltà che affronta, sia nel mondo del cinema che nei rapporti familiari.





Barbareschi ha recentemente partecipato all’ultima edizione di “Ballando con le Stelle”, dove ha danzato con la ballerina Alessandra Tripoli. Questa esperienza, come ha dichiarato a Vanity Fair, gli ha permesso di mostrare una parte più autentica di sé: “Mi sono speso molto e ho dato tutto il cuore, l’anima e la fisicità che potevo. La cattiveria non è cosa mia”. Nonostante il successo ottenuto in televisione, l’attore ha espresso dispiacere per il momento in cui il suo film esce, definendolo “così devastante”. Ha aggiunto: “Mi ritengo il miglior produttore italiano che ci sia, eppure nessuno mi ha mai invitato ai David di Donatello”.

Barbareschi ha lamentato un certo ostracismo nel settore cinematografico, sostenendo che i suoi film, nonostante la qualità, vengono ignorati rispetto ad altre produzioni. “Ci sono dei film che costano 20 volte i miei che ricevono lodi sperticate mentre i miei passano sotto silenzio”, ha affermato. Inoltre, ha riferito di aver ricevuto commenti negativi da alcune persone influenti nel settore, che lo considerano una figura scomoda e troppo talentuosa per il loro gusto. “La verità è che sono un uomo libero e, quindi, non ricattabile, e questo dà molto fastidio”.

Un aspetto particolarmente doloroso della vita di Barbareschi è il suo rapporto con i figli. È padre di sei ragazzi, avuti da due donne, Patrizia Fachini ed Elena Monorchio. Parlando della sua famiglia, ha rivelato che solo il primogenito Michael si fa sentire regolarmente, mentre gli altri figli lo contattano principalmente per motivi economici. “Altri spesso mi chiedono soldi. Allora facciamo che andate a fare in cu*o perché mi augurate la morte”, ha dichiarato con frustrazione. Ha aggiunto che, nonostante abbia avuto gravi problemi di salute, come una commozione cerebrale che lo ha portato in ospedale tre volte, nessuno dei suoi figli si è fatto vivo, tranne per le festività.

Barbareschi ha sottolineato il suo impegno nei confronti dei figli, affermando di aver investito molto nella loro educazione, inclusi costosi percorsi scolastici negli Stati Uniti e opportunità di vita tra Cortina e Filicudi. “Ho fatto ottenere loro la green card: chi è che può vantare oggi tutte le opportunità che hanno avuto loro?”, ha detto, esprimendo un certo rammarico per la mancanza di riconoscimento da parte dei suoi figli.

Nell’intervista, Barbareschi ha anche riflettuto sul suo passato sentimentale, in particolare sulla relazione con Lucrezia Lante della Rovere, durata circa sette anni. Ha riconosciuto di averla amata profondamente, ma ha anche ammesso di essere un uomo complesso e difficile da gestire: “Sono molto dinamico, stare con me significa stare sull’ottovolante. A un certo punto in genere le donne fuggono”. Attualmente, è sposato con Elena Monorchio, madre dei suoi ultimi due figli, ma ha rivelato che la loro relazione sta attraversando un momento difficile.



