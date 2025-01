Luca Calvani furioso al Grande Fratello: “Jessica ha scelto di essere uno schifo”

Un nuovo episodio di tensione ha scosso la casa del Grande Fratello, questa volta coinvolgendo Luca Calvani e Jessica Morlacchi. Durante una conversazione con Mariavittoria Minghetti, Luca ha espresso tutta la sua rabbia nei confronti dell’ex collega, che ha recentemente deciso di lasciare il reality dopo aver appreso di essere finita al televoto insieme a Ilaria Galassi e Helena Prestes.





La furia di Luca Calvani contro Jessica Luca non ha esitato a manifestare il suo disappunto, accusando Jessica di aver preso decisioni sbagliate, che, a suo dire, l’hanno portata alla situazione in cui si trova. “Jessica ha scelto di essere uno schifo quando poteva essere tutto”, ha urlato con rabbia, sottolineando che la cantante non era una vittima delle circostanze, ma piuttosto delle sue scelte. Secondo Luca, Jessica ha scelto di mettersi in una posizione di isolamento, quando avrebbe potuto agire in modo diverso.

Le parole di Luca: “Ha scelto di essere altro” Mentre si trovava nel giardino della casa, Luca ha continuato a sfogarsi, affermando che Jessica ha il vizio di voler sempre avere ragione, anche quando evidentemente non ce l’ha. Il suo comportamento, a detta di Luca, è stato la causa della sua stessa esclusione, un pensiero che lui ha espresso con molta veemenza, dicendo: “Mi incao perché ha scelto di essere altro”. La sua reazione è stata talmente intensa da farlo alzare di scatto, decidendo di allontanarsi per cercare un po’ di tranquillità: “Andiamo a cena, che ple”, ha concluso.

La reazione di Mariavittoria Minghetti Mariavittoria, visibilmente sorpresa dalla reazione di Luca, è rimasta senza parole di fronte alla sua esplosiva sfuriata. La pressione della convivenza prolungata nella casa sembra aver raggiunto i suoi limiti, e le discussioni tra i concorrenti iniziano a farsi sempre più accese. Queste tensioni, inevitabili dopo settimane di convivenza, sembrano segnare un punto di svolta per il clima nella casa.

Luca Calvani continua a essere una figura centrale in questa edizione del Grande Fratello, e la sua opinione su Jessica Morlacchi evidenzia come i legami e le rotture tra i concorrenti possano evolversi in modo imprevedibile. La situazione tra i due, ormai tesa, sembra destinata a scatenare ulteriori discussioni nei prossimi episodi.