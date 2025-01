Luca Calvani si svela dopo l’eliminazione dal Grande Fratello: “Sono pronto a tornare alla mia vita”

Dopo l’improvvisa eliminazione, Luca Calvani condivide i suoi pensieri e ringrazia i fan per il sostegno ricevuto durante la sua avventura al Grande Fratello

Luca Calvani ha scritto un commovente messaggio sui suoi social, pochi giorni dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello. L’attore toscano, che ha fatto parte di questa edizione del reality show, ha vissuto momenti emozionanti ma anche difficili, come il litigio con Jessica Morlacchi, con cui si è finalmente chiarito prima della sua uscita.





L’eliminazione di Luca ha sorpreso tutti, soprattutto dopo aver visto il suo coinvolgimento nella casa e le sue difficoltà nel confrontarsi con altri concorrenti forti come Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Amanda Lecciso. Nonostante fosse una delle colonne portanti della casa, l’attore ha ricevuto solo l’8% dei voti.

Nel suo post, Luca Calvani ha parlato a cuore aperto: “Leggo i vostri commenti, le innumerevoli dimostrazioni di stima e affetto che ho ricevuto. Sto bene, in fondo avevo tanto bisogno di tornare, di sentire il profumo della terra, il calore degli abbracci, perdermi in questo silenzio per accogliere il mio sentire. Ho dato tanto nella casa e non ho rimpianti, ora però torno al mio mondo pieno di affetti, interessi e passioni.”

Durante la sua permanenza nella casa, Luca aveva spesso espresso la sua nostalgia per la sua casa in Toscana, dove vive con il compagno Alessandro. Un momento particolarmente emozionante per lui è stato la telefonata con sua figlia Bianca, che lo ha fatto commuovere.

L’attore ha voluto rivolgere un pensiero speciale a chi lo ha sostenuto durante il percorso al Grande Fratello: “Grazie a tutti voi che mi avete sostenuto, che mi avete regalato l’ebbrezza di essere una volta anche il vostro preferito, spero di essere sempre all’altezza. A presto. Ah, dimenticavo: molto, ma davvero.”

Il messaggio, subito pubblicato sui social, ha ricevuto una grande quantità di like e commenti di affetto. Tra i tanti, c’era chi scriveva: “Ci mancherai”, “Luca, hai fatto un bellissimo percorso e ci hai regalato grandi emozioni” e “Senza di te, il programma ha perso il 50%”.

Anche all’interno della casa, la sua assenza è stata sentita, soprattutto in cucina, dove Luca era considerato lo chef ufficiale del Grande Fratello. Per onorarlo, i concorrenti hanno organizzato una serata speciale a base di pizza, dedicandogli simbolicamente una di esse. Inoltre, hanno scritto un messaggio che riprendeva uno dei suoi tormentoni più noti: “Molto bene”.

Il ritorno a casa di Luca segna un nuovo capitolo della sua vita, lontano dal palcoscenico televisivo, ma sicuramente con il calore e l’affetto di chi lo ha seguito e apprezzato per tutta la sua avventura al Grande Fratello.