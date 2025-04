Luca Polito muore in un incidente a Concordia: la sua Lamborghini finisce in un canale di scolo

Un tragico incidente ha portato alla morte di Luca Polito, un imprenditore edile di 51 anni, avvenuto ieri nel primo pomeriggio a Concordia Sagittaria. Polito ha perso il controllo della sua Lamborghini Gallardo, finendo in un canale di scolo. A bordo con lui si trovava un amico, che ha riportato ferite ma è riuscito a salvarsi.





La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sportiva ha sbandato e ha lasciato la carreggiata per cause che devono ancora essere chiarite. Polito è finito nel canale parallelo alla strada, ribaltandosi e trovandosi con le ruote all’aria. L’abitacolo della vettura si è riempito rapidamente d’acqua, lasciando poche possibilità di scampo per l’imprenditore.

Le operazioni di rilievo da parte delle forze dell’ordine sono durate a lungo. Sembra che l’incidente possa essere attribuito a una fuoriuscita autonoma della Lamborghini Gallardo, probabilmente dovuta all’elevata velocità alla quale viaggiava il veicolo. L’amico di Polito, seduto sul sedile del passeggero, è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Portogruaro dal personale del Suem, mentre Polito è rimasto intrappolato al posto di guida.

I vigili del fuoco, insieme ai sommozzatori, hanno lavorato per estrarre i due uomini dalle lamiere dell’auto. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per Polito non c’è stato nulla da fare, e il suo decesso è stato dichiarato sul posto. La salma dell’imprenditore è stata successivamente trasportata all’obitorio dell’ospedale.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche l’elicottero Drago 149 del reparto volo dei vigili del fuoco, con a bordo due sommozzatori provenienti da Vicenza, oltre all’autogrù del comando dei vigili del fuoco di Udine. Le operazioni di soccorso sono state complesse e hanno richiesto l’intervento di diverse unità.

Il sindaco di Concordia Sagittaria, Claudio Odorico, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Polito, sottolineando il dolore che la comunità prova per la perdita di un imprenditore giovane. “La scomparsa di un imprenditore giovane è sempre un duro colpo,” ha affermato il sindaco, evidenziando l’impatto che la tragedia ha avuto sulla comunità locale.

Luca Polito lascia la moglie e un figlio, e il suo ricordo rimarrà impresso non solo nella sua famiglia, ma anche tra coloro che lo conoscevano. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per il settore edile e per tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzare la sua professionalità e dedizione al lavoro.