Luisa Corna: “Stefano ha 15 anni meno di me, ma l’età non doveva essere un limite”

Luisa Corna, nota cantante e personaggio televisivo, ha condiviso dettagli sulla sua vita personale e professionale in una recente intervista. L’artista, che continua a dedicarsi alla musica, ha raccontato il cambiamento radicale che ha vissuto negli ultimi anni, trasferendosi a Livorno per amore del marito Stefano Giovino, ufficiale dei Carabinieri. La coppia, unita da un legame profondo e autentico, si distingue per una significativa differenza d’età: Stefano Giovino ha infatti 15 anni meno di lei.





La cantante ha riflettuto apertamente su questo aspetto durante l’intervista, spiegando come la differenza d’età, spesso considerata un ostacolo in una relazione, non abbia mai rappresentato un problema per loro. Il loro rapporto è stato caratterizzato fin dall’inizio da una grande maturità e sincerità. “Sarebbe stato un peccato fermarsi per l’età”, ha dichiarato Luisa Corna, sottolineando che l’amore e la complicità tra i due hanno sempre superato ogni stereotipo legato all’anagrafe.

La coppia si è conosciuta durante un evento organizzato dalla Croce Rossa, e da quel momento non si sono mai separati. “Da quel giorno in cui lo conobbi per un evento della Croce Rossa non ci siamo mai lasciati”, ha raccontato la cantante al quotidiano. Dopo tre anni di matrimonio, la loro unione continua a essere solida e basata su valori condivisi.

Oltre a parlare del suo attuale legame con Stefano Giovino, Luisa Corna ha ripercorso anche alcune delle sue storie d’amore più significative del passato. Tra queste, ha citato le relazioni con Aldo Serena, Alex Britti e Valerio Foglia Manzillo, spiegando che ogni separazione è stata affrontata con consapevolezza e senza traumi particolari. Tuttavia, l’incontro con il marito rappresenta una svolta nella sua vita sentimentale, dimostrando come l’amore possa abbattere barriere e pregiudizi.

La cantante ha anche riflettuto sul tema della differenza d’età nelle relazioni, sottolineando come questo aspetto sia spesso oggetto di stereotipi. Nel mondo dello spettacolo, sono numerosi i casi di coppie che hanno sfidato i canoni tradizionali. Tra gli esempi citati vi sono Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, la cui relazione è durata decenni nonostante i 23 anni di differenza, e Sabrina Ferilli con Flavio Cattaneo, lui più giovane di sei anni. Anche Ambra Angiolini, per un periodo legata a Massimiliano Allegri, più grande di lei di oltre dieci anni, ha vissuto una storia intensa malgrado il divario generazionale.

Queste relazioni dimostrano che l’amore non è vincolato a simmetrie d’età, ma si basa su valori quali rispetto, complicità e visione comune. Nel caso di Luisa Corna e Stefano Giovino, l’età si è rivelata irrilevante di fronte alla forza del loro legame. La cantante ha ribadito come sia fondamentale superare gli stereotipi ancora radicati nella società, accogliendo l’idea che l’amore possa adattarsi al ritmo della vita più che alla data di nascita.

Il trasferimento a Livorno ha segnato una nuova fase nella vita di Luisa Corna, che continua a coltivare la sua passione per la musica mentre vive serenamente la sua relazione con il marito. Con un approccio positivo e aperto, l’artista rappresenta un esempio di come sia possibile costruire una vita felice e appagante senza lasciarsi condizionare da convenzioni sociali.