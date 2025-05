Lukaku rivede il fuorigioco contro il Lecce e ride in diretta: “Porto il 48.5 di piede”

Il Napoli consolida il suo primato in Serie A dopo un’importante vittoria contro il Lecce per 1-0. La partita, decisa da una precisa punizione di Giacomo Raspadori, ha avvicinato ulteriormente gli azzurri al sogno scudetto. Tuttavia, l’incontro ha offerto anche un momento curioso che ha coinvolto Romelu Lukaku, protagonista di un gol annullato per fuorigioco nei primi minuti di gioco.





L’inizio della gara è stato subito movimentato. Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, Lukaku aveva trovato la rete, ma l’arbitro ha fermato tutto per una posizione irregolare rilevata dal sistema di fuorigioco semi-automatico. Il belga, infatti, si trovava oltre la linea dell’ultimo difensore con un tallone, dettaglio sufficiente per annullare il gol. Nonostante il dispiacere iniziale, la squadra partenopea ha trovato comunque il vantaggio grazie a una magistrale punizione di Raspadori, che ha indirizzato l’incontro.

Nel post-partita trasmesso da DAZN, Lukaku è stato intervistato per commentare la vittoria e il momento decisivo della stagione. Durante l’intervista, però, gli è stata mostrata l’immagine del suo fuorigioco, ricostruita al computer. La reazione dell’attaccante è stata immediata: ha iniziato a ridere, contagiando anche i giornalisti presenti. “È il VAR, è il VAR”, ha commentato ridendo, aggiungendo: “Ormai è il calcio moderno e ci dobbiamo convivere con questo”.

L’episodio ha aggiunto un tocco di leggerezza alla serata, già positiva per il Napoli grazie al risultato ottenuto. Il momento più divertente è arrivato quando uno dei giornalisti ha chiesto ironicamente a Lukaku quale fosse il numero delle sue scarpe, alludendo al ruolo del suo piede nel fuorigioco. Il belga ha risposto con tono scherzoso: “Che piede ho? 48.5, ha fatto la differenza”. La battuta ha scatenato una risata collettiva e un breve scambio di battute tra l’attaccante e i presenti.

Nonostante il gol annullato, Lukaku ha mostrato grande sportività e ha preferito concentrarsi sulla prestazione della squadra e sull’importanza dei tre punti conquistati. La vittoria contro il Lecce rappresenta infatti un passo cruciale nella rincorsa allo scudetto, con solo tre partite rimaste da giocare in questa stagione.

Il sistema di fuorigioco semi-automatico continua a essere al centro delle discussioni nel mondo del calcio. Sebbene estremamente preciso, spesso porta all’annullamento di gol per dettagli impercettibili a occhio nudo, come accaduto nel caso di Lukaku. Tuttavia, l’attaccante belga ha dimostrato di accettare con filosofia questa nuova realtà tecnologica nel calcio moderno.

La serata si è conclusa con il sorriso per tutti i tifosi del Napoli, che vedono sempre più vicino il traguardo dello scudetto. Grazie alla punizione vincente di Raspadori, gli azzurri hanno mantenuto la testa della classifica e continuano a sognare in grande. Per Lukaku, invece, l’episodio del fuorigioco resterà un aneddoto divertente in una stagione comunque positiva.