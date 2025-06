L’ultimo viaggio di un vedovo si conclude in tragedia dopo aver esaudito il sogno della moglie

Dopo aver realizzato l’ultimo desiderio della moglie scomparsa, un padre affranto stava tornando a casa dalle sue figlie quando ha perso la vita nel terribile incidente aereo avvenuto in India.





Quando la tragedia si è consumata, Arjun Patolia, padre di due bambine e residente nel Regno Unito, aveva appena deposto le ceneri della moglie Bharatiben nelle sacre acque del fiume Narmada, in Gujarat. Bharatiben era deceduta a Londra solo una settimana prima e il suo ultimo desiderio era che le sue ceneri fossero riportate in India, la sua terra natale. Arjun aveva viaggiato da solo fino al villaggio della moglie per compiere i riti tradizionali, circondato dai familiari.

Terminata la cerimonia, Arjun stava tornando nel Regno Unito per riabbracciare le sue bambine di quattro e otto anni. Nel giro di una sola settimana straziante, le due sorelline sono rimaste orfane di entrambi i genitori.

Nel credo induista, il fiume Narmada ha un profondo valore spirituale: immergere le ceneri nelle sue acque è considerato un gesto che purifica l’anima e dona pace ai defunti.

Dopo la tragedia, la compagnia aerea Air India, di proprietà del gruppo Tata, ha riconosciuto l’accaduto e promesso un risarcimento economico alle famiglie delle vittime. Ogni famiglia riceverà 96 lakh di rupie (circa 116.000 dollari) come sostegno ufficiale.

La reazione pubblica è stata immediata e carica di dolore, ma anche di rabbia per quella che molti considerano una risposta insufficiente a una tragedia che si sarebbe potuta evitare. Numerosi utenti hanno espresso indignazione per l’entità del risarcimento, ritenendolo inadeguato rispetto al valore di una vita umana e chiedendo maggiore responsabilità da parte della compagnia e delle autorità.

La storia di Arjun e della sua famiglia è solo una delle tante che hanno colpito profondamente l’opinione pubblica, sottolineando quanto la perdita sia devastante non solo per i parenti delle vittime, ma anche per le comunità coinvolte.

Anche altre famiglie sono state segnate dalla tragedia. Due fratelli, Ajaykumar e Viswash Ramesh, erano a bordo dello stesso volo: solo uno di loro si è salvato, mentre l’altro è rimasto vittima dell’incidente. La famiglia, divisa tra dolore e incredulità, si è stretta attorno all’unico sopravvissuto, mentre la madre, troppo sconvolta per parlare, è stata confortata dai parenti.

Poco dopo il decollo da Ahmedabad, il comandante del volo ha inviato un segnale di emergenza “Mayday” alla torre di controllo, segnalando una situazione gravissima a bordo. Nonostante la rapidità e la professionalità dell’equipaggio, l’aereo si è schiantato nel quartiere residenziale di Meghani Nagar, generando una scena di devastazione e dolore.

Le immagini trasmesse dai media mostrano il dramma dei soccorritori tra le macerie, le fiamme e il fumo denso che si alzava dal luogo dell’incidente. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause della tragedia, mentre la nazione intera piange le vittime.

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer e quello indiano Narendra Modi hanno espresso il loro cordoglio, definendo la tragedia “devastante” e “oltre ogni parola”.

Mentre le famiglie di Arjun e dei fratelli Ramesh affrontano una perdita inimmaginabile, cresce la richiesta pubblica di giustizia, responsabilità e risarcimenti adeguati. La tragedia del volo Air India 171 rimarrà a lungo nella memoria collettiva come simbolo di dolore, ma anche di quanto sia preziosa e fragile la vita.