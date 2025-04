L’uomo che mi voleva solo come piano di riserva—fino a quando non ho ottenuto la mia vendetta

Mi sono sempre considerata una donna capace di leggere le persone.





Non mi lasciavo ingannare facilmente, e non mettevo mai in gioco il mio cuore per qualcuno che non lo meritasse.

Poi arrivò Jason.

Jason Matthews.

Alto, affascinante, irresistibilmente carismatico.

Il classico uomo che riesce a far sentire chiunque come la persona più importante della stanza—soprattutto quando è presente.

L’ho conosciuto durante il mio secondo anno di università.

Sicuro di sé, magnetico, e con quell’aura capace di farti credere di conoscerlo da sempre.

Per un po’ tutto sembrò perfetto.

Mi chiedeva come fosse andata la giornata, faceva complimenti al mio stile, ricordava piccoli dettagli su di me che nessun altro notava.

Abbiamo iniziato a frequentarci sempre più spesso e presto fu chiaro che eravamo più di semplici amici.

Ma qualcosa mi turbava.

C’era qualcosa che non quadrava.

Jason evitava sempre di presentarmi ai suoi amici.

Quando uscivamo, trovava sempre il modo di tenermi lontana dal suo gruppo.

Inventava scuse per non farmi conoscere la sua famiglia: era sempre “troppo occupato” o “non era il momento giusto”.

All’inizio pensavo fosse solo una persona riservata.

Ma, nel profondo, sapevo che c’era dell’altro.

E poi, arrivarono i messaggi.

Era un venerdì sera.

Il suo telefono era sul divano accanto a me, mentre io scrollavo distrattamente Instagram.

Vibrò.

Un messaggio da un nome che non conoscevo.

All’inizio non ci feci caso.

Poi vidi l’anteprima.

Una foto.

Di lei.

Una donna che non avevo mai visto, che lo guardava con un sorriso che non aveva mai rivolto a me.

La didascalia diceva: “Non vedo l’ora di vederti domani sera. Conto su di te per renderla speciale. ;)”

Il cuore mi crollò nello stomaco.

Presi il telefono, esitai un attimo… e poi aprii la conversazione completa.

La verità era lì davanti a me.

Jason stava frequentando un’altra donna.

Lei era il suo “evento principale”, e io… io ero solo l’opzione di scorta.

La seconda scelta.

La certezza comoda quando l’altra non era disponibile.

Ero stata troppo accecata dal suo fascino per rendermene conto.

Fino a quel momento.

La rabbia mi divorava dentro, ma ero abbastanza lucida da non affrontarlo subito.

Decisi di aspettare.

Volevo vedere la sua prossima mossa.

Quella sera mi mandò un messaggio, scusandosi per essere stato “impegnato” e chiedendomi se volevo vederlo per cena.

Potevo quasi sentire la bugia nella sua voce, solo leggendo il messaggio.

Risposi semplicemente: “Sono occupata stasera, ma parliamo domani.”

Avevo un piano.

E gliel’avrei fatto rimpiangere.

Il giorno dopo, mi comportai come se nulla fosse.

Volevo che pensasse che tutto andava bene.

Arrivò la sera, e lui si presentò con l’intenzione di riprendere tutto da dove l’avevamo lasciato.

Quando entrò, ero seduta al bancone della cucina, scrollando il mio telefono con aria disinteressata.

“Ehi,” disse, sedendosi accanto a me e baciandomi lievemente sulla guancia.

“Scusami per ieri sera, sai com’è con il lavoro… ma pensavo che—”

Lo interruppi alzando lo sguardo e mostrandogli lo schermo del mio telefono.

“Vuoi spiegarmi questo?”

Il suo volto impallidì.

Riconobbe l’immagine.

Il sorriso svanì.

“Cassidy, io—”

“Risparmiati,” dissi alzandomi.

“Non sono il tuo piano B, Jason. Non sono la tua seconda scelta. E non sarò mai la tua soluzione temporanea mentre aspetti qualcosa di ‘meglio’.”

Lui si alzò, visibilmente scosso.

“Cassidy, non è come pensi. Non volevo farti del male—”

“Non mentirmi,” dissi, gelida.

“Stavi portando avanti due storie contemporaneamente, e pensavi che non l’avrei mai scoperto.”

Mi avvicinai alla porta.

L’aprii, e gli indicai l’uscita.

“Hai ragione,” aggiunsi, la voce ferma.

“Questa non è mai stata una relazione per te. Era solo un gioco. Ma sai una cosa, Jason? Io ho finito di giocare.”

Passò una settimana.

Jason continuava a mandarmi messaggi, implorandomi una possibilità di spiegarsi.

Ma non risposi.

Non gli dovevo nulla.

Non era il mio principe azzurro.

Era solo un bugiardo.

E io avevo chiuso con lui.

Poi ricevetti un messaggio da lei.

“Ciao, sono Sarah. Penso che tu debba sapere—Jason sta già vedendo un’altra. Mi aveva parlato di te, ma non sapevo che stesse giocando con entrambe. Mi dispiace davvero.”

Era come se l’universo mi avesse consegnato l’ultimo pezzo del puzzle che non avevo chiesto—ma l’ho accolto comunque.

Sorrisi al telefono, provando una sottile soddisfazione.

Jason non aveva perso solo me.

Aveva perso tutto.

Cosa ho imparato:

Alcune persone credono di poter trattare gli altri come un’opzione di riserva, un passatempo, qualcosa da usare finché non arriva ciò che davvero vogliono.

Ma la verità è un’altra: nessuno merita di essere il piano B.

Tu meriti molto di più che le briciole che qualcuno ti concede solo quando gli fa comodo.

E quando decidi di farti valere, quando smetti di seguire le loro regole e inizi a scrivere le tue, allora sì… si renderanno conto di quanto hanno sbagliato.

Jason l’ha imparato a sue spese.