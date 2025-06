L’uomo di 25 anni fa pipì “strano liquido verde” e cade in un coma profondo a causa del veleno mortale che si trova comunemente in un piatto popolare

Una notte tarda non molto tempo fa, l’Unità di terapia intensiva (ICU) dell’ospedale Dongde, affiliata alla Zhejiang Medical University (Cina), ha ammesso un uomo di 25 anni. Tutto il suo corpo e le sue labbra erano cianotici e, quando portato in ospedale, era in coma profondo. Durante il trattamento, la sua urina ha persino trasformato un insolito colore blu.





All’esame, i medici hanno scoperto: la sua saturazione di ossigeno nel sangue era solo del 64% (normale >95%); la pressione sanguigna era scesa a 70/40 mmHg; la concentrazione di metemoglobina (una forma di emoglobina ossidata) era alta fino al 75% (normale <2%); il suo cuore e il suo cervello erano gravemente ipossici

Dall’indagine sulla storia medica, i medici hanno scoperto di aver ingerito accidentalmente circa 50 mg di nitrito, una sostanza chimica altamente tossica!

I medici hanno immediatamente fornito supporto respiratorio e somministrato l’antidoto specifico blu di metilene, combinato con vitamina C ad alte dosi per accelerare la disintossicazione, quindi hanno trasferito il paziente in terapia intensiva per un monitoraggio continuo.

Dopo una notte di trattamento di emergenza, la saturazione di ossigeno del paziente è tornata al 95%, la sua pelle è tornata al colore normale e il dosaggio dei farmaci per la pressione sanguigna è stato significativamente ridotto.

Perché l’urina è diventata blu?

I medici hanno spiegato: il nitrito è un termine generale per composti come nitrito di sodio, nitrito di potassio e nitrito di calcio — tutte le sostanze estremamente tossiche, chiamate anche “killer invisibili”. Solo 0,2-0,5 grammi possono essere fatali.

La nitrite ossida l’emoglobina (che trasporta ossigeno) nella metemoglobina (che non può trasportare ossigeno), portando all’ipossia sistemica. Grave avvelenamento può causare shock, insufficienza respiratoria e morte.

Il blu di metilene è di colore blu; una volta nel corpo, viene metabolizzato dall’enzima NADPH in una forma incolore chiamata blu di leucometilene, che aiuta a convertire la metaemoglobina in normale emoglobina. Il farmaco metabolizzato viene escreto attraverso l’urina, trasformandolo temporaneamente in blu o turchese, che è un segno di trattamento efficace e non dovrebbe essere motivo di preoccupazione.

Segni clinici di avvelenamento da nitriti

In precedenza, c’era un caso di un uomo di 73 anni a Ningbo, Zhejiang (Cina) che era stato avvelenato dal nitrito dopo aver mangiato verdure in salamoia fatte in casa; tutto il suo corpo è diventato viola.

Oltre alla cianosi, l’avvelenamento da nitriti mostra anche sintomi come:

Sintomi neurologici: Questi appaiono per primi e includono vertigini, affaticamento, intolleranza al freddo, intorpidimento delle mani e dei piedi. Casi gravi possono avere respirazione rapida, irrequietezza, convulsioni e coma.

Sintomi gastrointestinali: Nausea, vomito, dolore addominale, diarrea.

cianosi: Il sintomo più riconoscibile, di solito labbra viola, che possono diffondersi sulla punta della lingua, delle unghie e, nei casi più gravi, verso la congiuntiva, il viso, gli arti e l’intero corpo che diventa viola scuro, accompagnato da difficoltà respiratorie, coma, convulsioni, basso pressione sanguigna, aritmie e perdita di controllo della vescica e dell’intestino. Casi gravi possono provocare la morte per insufficienza respiratoria.

Altri sintomi: La carenza di ossigeno può causare gonfiore al cervello ed emorragia retinica, con conseguente perdita della vista, caduta delle palpebre e compromissione del movimento oculare.

Fai attenzione al nitrito nella vita quotidiana

La nitrite è un additivo alimentare comune che ha alcuni benefici se usato correttamente, ma il sovradosaggio può trasformarlo in un veleno mortale.

Quando il nitrito converte l’emoglobina in metemoglobina, i globuli rossi non possono fornire ossigeno agli organi, causando ipossia sistemica. Senza un salvataggio tempestivo, organi vitali come cuore, fegato, reni, polmoni e intestino falliranno, portando a coma, arresto cardiaco e arresto respiratorio.

Consigli del dottore

Se l’ingestione di nitriti si verifica accidentalmente, indurre immediatamente il vomito e portare la persona in ospedale. Bere latte o latte di soia può rallentare temporaneamente l’assorbimento della tossina.