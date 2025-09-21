Lutto nel cinema, morto Roberto Russo: regista e marito di Monica Vitti aveva 77 anni





Roberto Russo è deceduto all’età di 77 anni, dopo una lunga malattia, presso una Rsa a Roma. Il decesso è avvenuto nella mattina di sabato 20 settembre, e i funerali sono programmati per il 23 settembre nella capitale. Russo, noto per la sua carriera nel mondo del cinema e della fotografia, era sposato con la celebre attrice Monica Vitti, con la quale condivise non solo la vita privata, ma anche un lungo percorso professionale.





Nato a Roma nel settembre del 1947, Roberto Russo intraprese la sua carriera artistica come fotografo di scena negli anni Settanta. La sua vita cambiò radicalmente quando conobbe Monica Vitti sul set di “Teresa La Ladra”. Questo incontro segnò l’inizio di una collaborazione duratura e di una relazione profonda. Negli anni Ottanta, Russo si dedicò alla regia, ottenendo un riconoscimento significativo nel 1984 quando vinse il David di Donatello come miglior regista emergente per il suo film d’esordio “Flirt”, che vedeva Vitti nel ruolo principale. La loro collaborazione si estese anche ad altri progetti, tra cui “Francesca è Mia”, dove Russo scelse la musica di Francesco De Gregori.

Il legame tra Roberto Russo e Monica Vitti si consolidò ulteriormente quando si sposarono nel 2000, dopo un lungo fidanzamento. La cerimonia si tenne in Campidoglio, e nonostante la differenza di età di 16 anni, il loro amore si dimostrò profondo e duraturo. Il primo incontro tra i due risale al 1973, quando Vitti aveva 41 anni e Russo solo 25. Come riportato dal Corriere della Sera, Russo ricordò quel momento con affetto, dicendo: “Persi completamente la testa. Da quando l’ho vista, non ho capito più nulla. Non avevo mai visto una donna di quella bellezza.”

La storia d’amore tra Russo e Vitti si estende per oltre 40 anni, durante i quali hanno affrontato insieme le sfide della vita e del lavoro. Vitti, una delle attrici più iconiche del cinema italiano, trovò in Russo non solo un compagno, ma anche un collaboratore fidato. La loro sinergia artistica si rifletté nei progetti cinematografici, dove la visione di Russo e il talento di Vitti si fusero in opere memorabili.

La scomparsa di Roberto Russo segna la fine di un’epoca per il cinema italiano, ma il suo lascito vive attraverso le opere che ha creato e l’impatto che ha avuto sulla vita di Monica Vitti e sulla cultura cinematografica. La notizia della sua morte ha suscitato una reazione di cordoglio tra colleghi, amici e fan, che ricordano con affetto il contributo di Russo al mondo dello spettacolo.

I funerali di Roberto Russo si svolgeranno a Roma, dove amici e familiari si riuniranno per onorare la sua memoria e celebrare la vita di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di molti. La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, rimarrà un esempio di passione e dedizione nel mondo del cinema.



