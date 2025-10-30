Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Floyd Roger Myers, volto di “Willy, il principe di Bel-Air”, aveva 42 anni





Floyd Roger Myers, l’attore che ha interpretato il giovane Willy nella celebre serie degli anni ’90 Willy, il principe di Bel-Air, è deceduto all’età di 42 anni. La notizia è stata confermata dalla madre, Renee Trice, in una dichiarazione rilasciata al tabloid statunitense TMZ. Myers è morto nelle prime ore di mercoledì 29 ottobre 2025, colpito da un infarto nella sua abitazione nel Maryland. Lascia la moglie e quattro figli, che ora si trovano ad affrontare questo tragico evento.





La madre ha spiegato che Myers aveva già subito tre infarti negli ultimi tre anni. Renee Trice ha raccontato di aver parlato con suo figlio poche ore prima del malore, e ha espresso il suo dolore per la perdita. La sorella di Floyd, Tyree Trice, ha avviato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe per coprire le spese funerarie e supportare i figli, descrivendo il fratello come un “padre meraviglioso e un fratello amorevole”. I quattro figli di Myers – Taelyn, Kinsley, Tyler e Knox – ora necessitano di sostegno, e la raccolta fondi è stata avviata con l’intento di aiutare la famiglia a superare questo difficile momento. In un post su Facebook, Renee ha condiviso una foto di Floyd insieme ai suoi figli, accompagnata dalla didascalia: “Non doveva andare così”.

La carriera di Floyd Roger Myers è iniziata da giovane, quando ha recitato nel ruolo del giovane Will Smith nella serie Willy, il principe di Bel-Air. Questo ruolo lo ha reso noto al grande pubblico e ha segnato l’inizio di una carriera nel mondo della televisione. Oltre al suo ruolo iconico, Myers ha interpretato il giovane Marlon Jackson nel film The Jacksons: An American Dream, che racconta la storia della famosa famiglia musicale. Nel 2000, ha fatto un’apparizione anche nella serie Young Americans, trasmessa dalla rete WB.



