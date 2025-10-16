Lutto nello sport italiano: la maratoneta trovata senza vita in casa, a scoprirla i genitori

Il 13 ottobre, Anna Zilio è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Verona, dove risiedeva da alcuni anni. Originaria di Marano, Zilio aveva iniziato la sua carriera professionale come praticante avvocato in uno studio legale a Vicenza, prima di trasferirsi nel capoluogo scaligero, dove lavorava in un negozio di articoli sportivi.





La notizia della sua morte ha colto di sorpresa molti, in particolare il team della società KM Sport, attiva nel podismo, ciclismo e triathlon. In un comunicato, la squadra ha espresso il proprio dolore con queste parole: “Ciao Anna, eri una colonna portante della nostra squadra, in questo momento non troviamo le parole per esprimere il vuoto che lasci. Vi chiediamo comprensione e silenzio in questo momento di estremo dolore”.

Anna Zilio era una figura ben nota nel panorama dell’atletica regionale, tesserata per la società veronese KM Sport. Era una presenza costante nelle competizioni su strada, accumulando nel corso degli anni numerosi successi tra cui vittorie e podi in mezze maratone, gare sui 10 km e prove in salita. La sua passione per la corsa l’aveva portata a partecipare a eventi importanti, in cui si era distinta per le sue prestazioni.

L’ultima gara di Zilio si era tenuta domenica 5 ottobre, alla StrArzignano, una delle manifestazioni podistiche più significative dell’area dell’Ovest Vicentino, dove si era classificata settima. Questo evento, come molti altri a cui aveva partecipato, era una testimonianza della sua dedizione e del suo amore per lo sport.

Il cordoglio per la sua scomparsa si è esteso a tutto il mondo dell’atletica, con diverse società e atleti che hanno voluto esprimere le loro condoglianze. La Verona Run Marathon ha condiviso il proprio dolore attraverso un post sui social media, affermando: “Ciao Anna. Sono le uniche parole che riusciamo a dire in questo momento. Siamo senza parole per una notizia che ci ha travolto. Ci stringiamo forte ai suoi familiari e amici in questo silenzioso dolore. Ci ha lasciato una ragazza giovane, carica di energia, sorrisi e incredibile forza. Ti salutiamo con una foto, che ti ritrae al traguardo della Maratona di Verona 2022, seconda classificata. Anna, la tua allegria e la tua energia rimarranno sempre dentro di noi. Siamo sicuri che questo novembre, sarai comunque con noi sulla linea di partenza. Continua a correre Anna”.

La tragica scomparsa di Anna Zilio ha suscitato una profonda commozione tra i suoi amici, familiari e colleghi di sport. La sua vita, sebbene breve, è stata caratterizzata da una forte passione per la corsa e da un impegno costante nelle competizioni. La sua presenza mancherà non solo ai suoi cari, ma anche a tutti coloro che l’hanno conosciuta e ammirata per la sua dedizione e il suo spirito combattivo.

In un momento di grande tristezza, la comunità sportiva si unisce per onorare la memoria di Zilio, ricordando i suoi successi e l’impatto positivo che ha avuto sulle vite di molti. La sua storia è un esempio di determinazione e passione, valori che continueranno a ispirare gli atleti che seguiranno le sue orme.

La morte di Anna Zilio rappresenta una perdita incolmabile per il mondo dell’atletica e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. I suoi successi, il suo sorriso e la sua energia vivranno nei ricordi di chi l’ha amata e sostenuta. La comunità sportiva si prepara a commemorare la sua vita e il suo contributo, portando avanti il suo spirito e la sua passione per la corsa.