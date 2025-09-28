Lutto nello sport, si è spento Furio Focolari: raccontò Alberto Tomba e le grandi emozioni azzurre





Il mondo del giornalismo sportivo italiano piange la perdita di Furio Focolari, deceduto all’età di 78 anni dopo una lunga battaglia contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica. La notizia della sua morte è stata diffusa dall’emittente romana Radio Radio, dove Focolari ha ricoperto il ruolo di direttore. La sua carriera, costellata di momenti memorabili, ha segnato la storia del racconto sportivo in Italia, contribuendo a far sognare generazioni di appassionati.





Nato nel 1947, Focolari ha ereditato la passione per il giornalismo dal padre, Lorenzo, che era direttore del quotidiano Umanità. La sua carriera è iniziata al Giornale d’Italia, ma nel 1976 ha fatto il suo ingresso in Rai, dove ha lavorato inizialmente al GR3. Un momento cruciale della sua vita professionale è stato il suo arrivo in via Caetani, dove fu il primo giornalista a coprire il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. Questa esperienza ha segnato profondamente la sua carriera e il suo approccio al giornalismo.

Successivamente, Focolari è passato al TG2 Sport, dove ha avuto l’opportunità di seguire eventi sportivi di rilevanza mondiale. Tra i momenti più significativi della sua carriera ci sono le Olimpiadi di Los Angeles nel 1984, dove ha partecipato come inviato, contribuendo a raccontare le gesta degli atleti italiani. La sua voce è diventata sinonimo di sport e passione, specialmente durante le Olimpiadi invernali del 1992 ad Albertville, dove ha commentato la cerimonia di apertura e le gare più importanti.

Focolari ha avuto un legame speciale con uno degli sportivi italiani più celebri: Alberto Tomba. La sua narrazione ha accompagnato i successi del campione, rendendolo una figura iconica non solo nello sci, ma anche nel cuore degli italiani. La sua carriera ha visto una serie di trionfi, dalle Olimpiadi alle Coppe del Mondo, fino a culminare nel 1996, segnando la fine di un sodalizio che ha portato a casa una pioggia di medaglie d’oro.

Dopo la sua esperienza in Rai, Focolari ha intrapreso una nuova avventura nel mondo della radio, diventando una voce di riferimento su Radio Radio. Grande appassionato di calcio e tifoso della Lazio, ha raccontato non solo eventi sportivi, ma ha anche dato vita a discussioni coinvolgenti nella trasmissione “Radio Radio Lo Sport”. La sua presenza in radio ha contribuito a mantenere viva la passione per lo sport, anche nei momenti di difficoltà.

Oggi, Radio Radio ha voluto rendere omaggio a Focolari con una foto commemorativa, accompagnata da un toccante messaggio: “Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai.” Questo tributo evidenzia l’impatto che ha avuto non solo nel giornalismo, ma anche nella vita di chi lo ha ascoltato e seguito nel corso degli anni.

La scomparsa di Furio Focolari lascia un vuoto incolmabile nel panorama del giornalismo sportivo italiano. La sua capacità di trasmettere emozioni, unita a una competenza ineguagliabile, ha reso ogni evento sportivo un momento da vivere intensamente. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le storie che ha raccontato e l’ispirazione che ha fornito a giovani giornalisti e appassionati di sport.



