Lutto per Rossella Brescia: morto il padre malato di Alzheimer, non la riconosceva più





La nota ballerina e conduttrice televisiva Rossella Brescia ha comunicato ai suoi fan su Instagram la scomparsa del padre, un evento che ha segnato profondamente la sua vita. L’annuncio arriva dopo un periodo difficile per la famiglia, già provata dalla malattia che aveva colpito l’uomo. Solo un anno fa, durante un’intervista rilasciata a Verissimo, la stessa Rossella Brescia aveva parlato pubblicamente delle condizioni di salute del padre, affetto da Alzheimer, una patologia che lo aveva portato a non riconoscere più le sue figlie.





L’Alzheimer aveva avuto un decorso rapido e aggressivo, rendendo necessaria un’assistenza continua da parte delle figlie. La ballerina aveva raccontato in quell’occasione quanto fosse difficile affrontare la situazione, soprattutto per il fatto che il padre si trovava ormai al quarto stadio della malattia. “Se avesse avuto consapevolezza di ciò che stava accadendo, avrebbe sofferto moltissimo”, aveva dichiarato durante l’intervista. Tuttavia, l’incapacità di comprendere pienamente la realtà circostante rappresentava una sorta di protezione dal dolore.

La perdita del padre è solo uno dei lutti che hanno colpito Rossella Brescia nell’ultimo anno. In un breve periodo di quattro mesi, la conduttrice ha dovuto dire addio anche a due zie molto care, Maria e Titina, rendendo ancora più pesante il fardello emotivo per lei e la sua famiglia.

Durante l’intervista a Verissimo, andata in onda nel settembre 2024, Rossella Brescia aveva parlato apertamente del rapporto speciale con il padre e della difficoltà nel vederlo perdere progressivamente la sua autonomia. “Era necessario occuparsi di ogni suo bisogno”, aveva spiegato, sottolineando il ruolo fondamentale delle figlie in quella fase delicata. La malattia aveva ormai compromesso ogni aspetto della vita dell’uomo, portandolo a dipendere completamente dall’assistenza familiare.

Il legame tra Rossella Brescia e i suoi genitori è sempre stato molto forte. La ballerina ha spesso condiviso sui social momenti significativi della sua vita familiare, dedicando post speciali sia alla madre Giulia che al padre Francesco. In uno di questi messaggi, aveva definito la madre “l’amore della sua vita” e la figura più importante in assoluto. Del padre, invece, aveva raccontato alcuni aneddoti della sua giovinezza: sarto di professione, Francesco aveva coltivato il sogno di diventare attore, ma aveva sperato che la figlia potesse intraprendere una strada diversa dalla sua e affermarsi nel mondo dello spettacolo.

La scelta di condividere pubblicamente il dolore per la perdita del padre riflette la volontà di Rossella Brescia di sensibilizzare il pubblico su una malattia come l’Alzheimer, che colpisce non solo chi ne è affetto ma anche le famiglie che si trovano a gestire situazioni estremamente complesse. Attraverso i suoi racconti, la conduttrice ha messo in luce non solo il dolore personale ma anche le difficoltà quotidiane legate alla cura di una persona cara in condizioni così gravi.

La vicenda di Rossella Brescia ricorda quanto sia importante affrontare le malattie neurodegenerative con il supporto adeguato e con una rete familiare solida. Nonostante il dolore per la perdita del padre e delle zie, la ballerina continua a mantenere vivo il ricordo dei suoi cari attraverso i social e le interviste pubbliche, mostrando una forza d’animo che ha colpito profondamente i suoi fan.

La scomparsa di Francesco, padre di Rossella Brescia, rappresenta una perdita significativa non solo per la famiglia ma anche per coloro che hanno seguito da vicino le vicende della conduttrice. Il suo racconto sincero e toccante è stato un importante momento di riflessione sulle difficoltà legate all’Alzheimer e sull’impatto che questa malattia può avere sulle relazioni familiari.



