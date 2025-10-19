Lutto per Simone Di Pasquale, è morta la madre: il ballerino in diretta a Ballando con le stelle ringrazia il pubblico





Nella puntata di Ballando con le stelle andata in onda su Rai1 sabato 18 ottobre, Simone Di Pasquale ha fatto una scelta di grande professionalità, decidendo di esibirsi nonostante un lutto personale molto doloroso. Pochi giorni prima della trasmissione, il ballerino aveva perso la madre. Nonostante il dolore che lo accompagnava, Di Pasquale ha scelto di rimanere al suo posto in trasmissione, consapevole che la sua assenza avrebbe impedito alla sua partner, la Signora Coriandoli, di partecipare regolarmente alla competizione.





La conduttrice Milly Carlucci ha voluto esprimere la sua gratitudine a Simone Di Pasquale in diretta. Dopo la sua esibizione e il giudizio dei giurati, Carlucci ha preso la parola per riconoscere il coraggio e la forza mostrati dal ballerino nel decidere di essere presente nonostante la sua recente perdita. “Stasera devo a Simone un enorme grazie per il coraggio e la forza che ha avuto nell’essere qui su questa pista, perché ha perso la madre l’altro ieri”, ha dichiarato Milly, visibilmente emozionata. Le sue parole sono state accolte da un lungo applauso del pubblico in studio, che ha voluto dimostrare il proprio sostegno a Di Pasquale.

Nel corso dell’intervista, Simone ha spiegato le ragioni della sua scelta di continuare a lavorare in un momento così difficile. Ha affermato che la decisione di partecipare era un modo per onorare la madre, che gli aveva insegnato il valore dello spirito di sacrificio e della responsabilità verso il lavoro. “La mia mamma mi ha sempre insegnato a rispettare il lavoro e a seguire la mia passione per il ballo”, ha dichiarato. Inoltre, ha ringraziato Milly Carlucci per avergli dato la libertà di decidere se partecipare o meno, sottolineando l’importanza di avere il supporto di chi lo circonda in un momento così delicato.

La situazione di Simone Di Pasquale non è un caso isolato all’interno del programma. Infatti, la trasmissione ha dimostrato in passato un forte senso di responsabilità anche in circostanze simili. Un episodio che ricorda la situazione attuale è quello di Selvaggia Lucarelli, giurata del programma, che aveva scelto di andare in onda dopo la morte della madre, avvenuta pochi giorni prima della diretta. Anche in quel caso, Carlucci aveva espresso il suo apprezzamento per la decisione di Lucarelli, sottolineando come la sua presenza avesse permesso allo show di continuare regolarmente.

Il gesto di Simone Di Pasquale è stato un chiaro esempio di dedizione e professionalità, qualità che caratterizzano il cast di Ballando con le stelle. La trasmissione, infatti, è nota non solo per le esibizioni di danza, ma anche per i momenti di forte emozione e umanità che riesce a trasmettere. La scelta di Di Pasquale di rimanere in pista nonostante il lutto ha colpito profondamente il pubblico, che ha potuto vedere come il ballerino affrontasse il dolore con dignità e determinazione.

La serata si è conclusa con un clima di solidarietà e rispetto, dimostrando come, anche in momenti di difficoltà, il legame tra i membri del cast e il pubblico possa rafforzarsi ulteriormente. Simone Di Pasquale ha saputo trasmettere un messaggio di forza e resilienza, ricordando a tutti che, nonostante le avversità, è possibile trovare la motivazione per continuare a perseguire le proprie passioni e impegni.



