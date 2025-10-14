Maceratese, operaio di 48 anni muore inghiottito dal terreno mentre manovra un escavatore





La scorsa notte, il corpo di Francesco Broda, 48 anni, originario di Monte San Giusto, è stato recuperato senza vita dopo un tragico incidente avvenuto nell’impianto della Rita Calcestruzzi a Corridonia. L’uomo era rimasto intrappolato all’interno della cabina di un escavatore per diverse ore, dopo che un cedimento del terreno aveva inghiottito il mezzo su cui stava lavorando.





L’incidente si è verificato intorno alle ore 15:00 di ieri, quando un’improvvisa frana ha colpito l’area in cui Broda operava. Da quel momento, è iniziata una complessa operazione di soccorso, che ha visto l’impegno incessante dei vigili del fuoco, i quali hanno lavorato per quasi dieci ore nel tentativo di estrarre l’operaio intrappolato. Nonostante gli sforzi, il corpo di Francesco Broda è stato estratto solo intorno a mezzanotte e mezza, ma purtroppo non c’era più nulla da fare.

Le operazioni di soccorso sono state rese estremamente difficili dalla natura del materiale che aveva sommerso l’escavatore. I soccorritori si sono trovati a dover affrontare una massa di acqua e fango denso, che non solo rallentava i loro movimenti, ma li faceva anche sprofondare. Il terreno, instabile e impregnato d’acqua, ha costretto i vigili del fuoco ad avanzare con estrema cautela, centimetro dopo centimetro, in condizioni di forte rischio.

Francesco Broda lavorava per una ditta esterna e, al momento del cedimento, si trovava accanto a un collega, che era impegnato con un camion per il trasporto del materiale. Quando la frana ha colpito, Broda è rimasto intrappolato nella cabina dell’escavatore, mentre il suo compagno è riuscito a salvarsi uscendo dal finestrino del mezzo. Quest’ultimo, ancora sotto shock, è stato colui che ha lanciato l’allerta, attivando le operazioni di soccorso.

Le autorità competenti stanno ora indagando sulle cause di questo tragico evento, cercando di comprendere le circostanze che hanno portato al cedimento del terreno. La sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema di crescente preoccupazione, e incidenti come questo sollevano interrogativi sulla necessità di misure preventive per garantire la protezione degli operai.

Il sindaco di Corridonia, Paolo Cartechini, ha espresso il suo cordoglio per la perdita di Francesco Broda, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza nei cantieri e di proteggere la vita degli operai. In una dichiarazione ufficiale, ha affermato: “È una tragedia che colpisce non solo la famiglia di Francesco, ma l’intera comunità. Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che simili incidenti si ripetano in futuro.”

La famiglia di Francesco Broda è stata informata dell’accaduto e si trova ora ad affrontare un momento di grande dolore e difficoltà. La comunità locale si unisce al lutto, ricordando Broda come un uomo laborioso e dedicato al suo lavoro, che ha perso la vita in circostanze tragiche.

Incidenti come quello di Corridonia richiamano l’attenzione sulla necessità di una maggiore vigilanza e formazione per gli operai, specialmente in settori ad alto rischio come quello delle costruzioni. Le autorità competenti dovranno esaminare attentamente le procedure di sicurezza adottate nell’impianto della Rita Calcestruzzi, per garantire che vengano rispettate le normative vigenti e che si faccia tutto il possibile per prevenire futuri incidenti.



