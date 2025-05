Macron schiaffeggiato dalla moglie? La verità dietro il video secondo lo staff: era solo uno scherzo

Sta suscitando grande attenzione online un video che ritrae il presidente francese Emmanuel Macron mentre sembra ricevere uno schiaffo dalla moglie Brigitte Macron. L’episodio è avvenuto all’arrivo dell’aereo presidenziale ad Hanoi, in Vietnam, dove il capo di Stato è giunto per una serie di incontri ufficiali nel sud-est asiatico. Le immagini mostrano il momento in cui il portellone dell’aereo si apre e il presidente si appresta a scendere sulla pista, quando un gesto della moglie cattura l’attenzione.





Il filmato, diffuso dall’agenzia Associated Press, immortala un braccio che appare colpire il volto di Macron, mentre la figura completa della première dame non è visibile. Nelle immagini, si intravedono solo mani e maniche rosse, che successivamente vengono attribuite alla giacca indossata da Brigitte. Il presidente, visibilmente sorpreso, sembra imbarazzato ma si riprende rapidamente, salutando i presenti una volta accortosi delle telecamere.

L’episodio ha generato un dibattito acceso su ciò che realmente è accaduto tra i due. Alcuni spettatori hanno interpretato il gesto come un litigio, mentre altri lo hanno definito un momento scherzoso o affettuoso. L’entourage presidenziale ha cercato di minimizzare l’accaduto, definendolo una situazione priva di significato particolare.

L’ufficio stampa dell’Eliseo ha prontamente smentito qualsiasi interpretazione negativa, dichiarando: “Solo un momento di sfogo tra il presidente e la consorte, rilassati prima di cominciare la visita”. Poco dopo l’episodio, infatti, le telecamere hanno ripreso i due mentre scendevano insieme dalla scaletta dell’aereo: Macron teneva il braccio della moglie, mentre lei si appoggiava al corrimano. La scena successiva ha mostrato un apparente ritorno alla normalità tra i due.

Nonostante le spiegazioni ufficiali, il video ha scatenato una valanga di commenti sui social media. Alcuni utenti non hanno dubbi nel sostenere che quello ricevuto dal presidente fosse una vera e propria manata, mentre altri ipotizzano che si sia trattato di un “buffetto” scherzoso. Un collaboratore del presidente ha fornito ulteriori dettagli, affermando che si sarebbe trattato di un “battibecco della coppia, in cui il presidente e la moglie scaricavano la tensione un’ultima volta prima dell’inizio del viaggio ufficiale”. Lo staff presidenziale ha poi ribadito: “È stato un momento di vicinanza. Non basta per dare ai complottisti qualcosa su cui discutere”.

Oltre al dibattito sull’accaduto, l’episodio è stato anche utilizzato da alcuni utenti come pretesto per criticare il presidente francese. Tra i commenti più duri si legge: “Macron viene aggredito da Brigitte prima di scendere dall’aereo durante la sua attuale visita in Vietnam! Questa è solo un’altra umiliazione per la Francia”.

L’incidente, sebbene minimizzato dall’Eliseo, continua a far discutere e a generare ipotesi sulle dinamiche della coppia presidenziale. Resta da capire se l’episodio verrà presto dimenticato o se continuerà a essere oggetto di speculazioni e commenti nel panorama mediatico e sui social network.