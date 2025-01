Madre di tre figli con il cuore spezzato crolla al funerale mentre pronuncia l’elogio funebre

Una madre di tre figli, con il cuore spezzato, è crollata ed è morta durante il funerale del suocero, mentre pronunciava l’elogio funebre. Sarah Healey era una compagna amorevole per James West e una madre devota per i tre figli della coppia. Era anche una persona dedita alla famiglia che è rimasta devastata dalla morte del suocero, il giardiniere 81enne Roy West.





Secondo la famiglia, Sarah ha pronunciato l’elogio funebre al funerale del suocero dopo la sua improvvisa scomparsa. Durante il servizio, la nuora è crollata all’improvviso per non rialzarsi mai più.

Come confermato dai medici, Healey è morta per un arresto cardiaco, probabilmente causato da una frattura al cuore, poiché non presentava in precedenza problemi di salute cardiaci.

“Sarah era una di quelle che ha parlato in omaggio al padre di James. Tuttavia, Sarah è caduta improvvisamente a terra durante il suo elogio funebre”, ha detto sua madre, Gladys.

“Sembra che Sarah abbia avuto un attacco di aritmia o un arresto cardiaco. Non aveva precedenti di problemi cardiaci e siamo rimasti tutti devastati dalla sua morte improvvisa.”

Parlando della sconvolgente e inaspettata scomparsa della figlia infermiera, la mamma addolorata ha continuato: “È stato un duro colpo per la nostra famiglia. È stato un duro colpo per il suo compagno, che aveva appena perso il padre.

“È stato un duro colpo per i tre bambini rimasti indietro, per suo padre, Dave, per me e per la sorella minore di Sarah, Trisha, che era con noi alla cerimonia”.

A rendere omaggio a Sarah è stata anche la sorella minore, che ha affermato che la perdita del suo unico fratello è stata la cosa più difficile che abbia mai dovuto affrontare.

“Parlavo con lei ogni giorno e avevamo un legame estremamente stretto che solo le sorelle possono sperimentare”, ha affermato Trisha.

“La vita non sarà mai più la stessa, ma ho scoperto che pianificare le cose con gli amici, parlare e piangere quando è necessario senza vergogna mi ha aiutato.” I nostri pensieri sono rivolti ai cari di Sarah in questo momento difficile.