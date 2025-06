Madre e neonata precipitano dal primo piano a Messina: la bimba non sopravvive. La donna, ricoverata in gravi condizioni, è sotto osservazione al Policlinico

Un drammatico episodio si è verificato a Messina, nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse, dove una donna di 41 anni e la sua bambina di soli tre mesi sono cadute dal primo piano di una palazzina. La neonata, nonostante i soccorsi immediati, è deceduta poche ore dopo il ricovero in ospedale. La madre è attualmente sotto osservazione al Policlinico.





L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 16 giugno 2025. Una vicina di casa ha riferito di aver udito grida provenire dall’appartamento accanto, seguite da un forte rumore. Affacciandosi, ha visto la donna e la piccola distese sull’asfalto. Secondo le prime ricostruzioni, la madre si sarebbe recata su un ballatoio al primo piano dell’edificio, da dove si sarebbe lanciata nel vuoto con la bambina in braccio. L’area si affaccia su un cortile interno, situato a pochi metri dalla strada.

I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia. Madre e figlia sono state immediatamente trasportate al Policlinico di Messina, ma le condizioni della neonata sono apparse subito critiche. Nonostante gli sforzi dei medici, il cuore della piccola ha smesso di battere poche ore dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

La donna, invece, è sopravvissuta alla caduta ed è attualmente ricoverata in gravi condizioni. I medici hanno eseguito esami radiologici e una TAC per valutare l’entità delle ferite riportate e stabilire il quadro clinico complessivo. Al momento, le sue condizioni sono stabili, ma resta sotto stretta osservazione.

Le autorità stanno cercando di chiarire le dinamiche dell’accaduto per comprendere se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella legata a problemi di salute mentale della donna, che potrebbero essere stati aggravati da una forma severa di depressione post partum.

Secondo quanto riportato da “MessinaToday”, la donna avrebbe deliberatamente raggiunto il ballatoio con l’intenzione di compiere il gesto estremo. Tuttavia, gli inquirenti non escludono altre possibilità e stanno raccogliendo testimonianze utili per ricostruire con precisione quanto accaduto. L’intera comunità del quartiere è sotto shock per l’accaduto.

La depressione post partum è una condizione che colpisce molte donne dopo il parto e può manifestarsi con sintomi gravi come ansia, tristezza profonda e senso di inadeguatezza. È fondamentale che chi ne soffre riceva il giusto supporto medico e psicologico per evitare situazioni drammatiche come quella verificatasi a Messina.