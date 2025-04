Madre e quattro figli muoiono in un tragico incidente: stavano viaggiando per raggiungere il marito

Un drammatico incidente stradale avvenuto in Georgia ha strappato via un’intera famiglia, lasciando un marito a piangere la perdita inimmaginabile della moglie e dei loro quattro figli. La notizia ha sconvolto le comunità di due stati, gettando nello sconforto amici, conoscenti e persone comuni.





Gli incidenti stradali sono sempre motivo di angoscia, ma quando a perdere la vita sono dei bambini e una giovane madre, la tragedia assume proporzioni devastanti. La storia della famiglia Dougan è di quelle che lasciano senza parole.

La mattina di domenica 6 aprile 2025, intorno alle ore 6:00, Reagan Dougan, 27 anni, stava viaggiando lungo l’Interstate 95 Sud, nella contea di McIntosh, Georgia, insieme ai suoi figli: un bambino di 9 anni, un altro di 4, una bambina di 2 e un neonato di soli 3 mesi.

Probabilmente, come accade in ogni viaggio in auto con bambini piccoli, nell’abitacolo c’erano momenti di caos, ma anche tanto affetto e complicità familiare. Poi, all’improvviso, l’imprevedibile. L’SUV che Reagan aveva noleggiato è entrato in collisione con un’altra vettura. Il suo Jeep Cherokee ha preso fuoco, e per Reagan e i suoi quattro bambini non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo.

Stavano andando a trovare il marito Christian, che li attendeva in Florida.

Secondo le autorità, Reagan aveva noleggiato il veicolo per affrontare il viaggio partendo da Raleigh, North Carolina. Il sergente della Polizia Stradale della Georgia, Christopher Ashdown, ha riferito all’Associated Press che il SUV ha tamponato violentemente una Infiniti bianca, per poi urtare il guardrail centrale e infine incendiarsi.

Il conducente dell’altra auto è sopravvissuto ed è stato trasportato in ospedale. L’autostrada è rimasta chiusa per oltre quattro ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

La notizia della tragedia ha profondamente colpito sia la comunità di Raleigh, dove la famiglia si era recentemente trasferita, sia quella in Florida, meta del loro viaggio.

Christopher “Jonesy” Butler-Jones, amico della famiglia, ha parlato in lacrime all’emittente WTVD:

“Sono ancora sotto shock. [Il marito] ha perso tutta la sua famiglia. È davvero straziante.”

Jonesy ha descritto Reagan come una madre devota, il cui più grande sogno era crescere una famiglia felice.

“Era uno dei suoi sogni: avere una famiglia meravigliosa ed essere madre. Era molto dedita. I suoi figli erano tutto per lei.”

L’ha ricordata anche come un’amica capace di portare luce nei momenti più bui:

“Se eri triste, potevi chiamarla e lei trovava il modo di farti tornare il sorriso. Ti mostrava sempre il lato positivo.”

Nel quartiere di Raleigh, i vicini stanno cercando di elaborare il dolore per la perdita di una famiglia che stavano appena iniziando a conoscere. Jason Flores, vicino di casa, ha raccontato a WRAL:

“Ci salutavamo sempre. Aveva sempre un sorriso. I bambini erano felici. E ogni volta che cucinavano, il profumo del loro cibo era meraviglioso.”

Anche se erano nuovi del quartiere, avevano lasciato il segno. I bambini venivano spesso visti giocare all’aperto, arrampicarsi sugli alberi e ridere nel giardino di casa.

Per aiutare la famiglia, la matrigna di Christian, Sarah Stoltman, ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere le spese funerarie e il trasferimento delle salme in Florida.

L’obiettivo della campagna è raccogliere 120.000 dollari; al momento della stesura di questo articolo, sono già stati donati oltre 88.000 dollari.

“Mentre Christian, insieme alle famiglie Dougan e Stoltman, inizia il doloroso processo di lutto per queste cinque anime meravigliose, non possiamo immaginare il peso economico del trasferimento da Georgia a Florida per il loro ultimo saluto,” ha scritto Sarah Stoltman.

I fondi raccolti serviranno a garantire un addio dignitoso a Reagan e ai suoi bambini.

Sui social media, tantissime persone hanno condiviso messaggi di cordoglio. La fotografa Katrina Cusatis, che aveva realizzato un servizio fotografico di maternità per la famiglia lo scorso autunno, ha scritto su Facebook:

“Il mio cuore è a pezzi per questa tragedia inimmaginabile. Il loro amore, la gioia, la connessione: tutto era davvero indimenticabile.”

Ha invitato tutti a pregare per Christian e ad aiutare la famiglia con un contributo.

“Se vi sentite spinti a farlo, c’è una raccolta fondi per sostenerli in questo momento.”

Anche Cecily Corinne Borquez, amica d’infanzia di Reagan, ha pubblicato una loro foto da bambine, scrivendo:

“Eri un’amica straordinaria, l’anima della festa, una persona divertentissima e unica nel suo genere. Non capirò mai come possa accadere una cosa così tragica a qualcuno di così speciale. Non sarai mai dimenticata.”

La scomparsa della famiglia Dougan ha lasciato un vuoto profondo in chi li ha conosciuti. Gli amici descrivono Reagan come una luce, una donna che ha amato con tutto il cuore, che ha vissuto con gioia e che ha cresciuto i suoi figli con dedizione e tenerezza.

Nelle parole di Jonesy:

“Stare con lei trasmetteva una sensazione di calore e conforto. Mi ha fatto credere che, forse, ci sia davvero una luce alla fine del tunnel.”

Che quella luce — fatta dell’amore e della dolcezza che Reagan e i suoi bambini hanno portato nel mondo — possa continuare a brillare nei cuori di chi li ha amati.