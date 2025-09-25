Magalli accusa Katia Ricciarelli: “Non stava con Baudo in ospedale, era al casinò a divertirsi”





L’ex conduttore Giancarlo Magalli ha recentemente espresso un forte attacco nei confronti di Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo, in un’intervista che ha suscitato grande attenzione. Magalli, dopo aver difeso Dina Minna, assistente di Baudo a cui l’ex presentatore ha lasciato parte del suo patrimonio, ha approfondito la questione del divorzio tra Baudo e Ricciarelli, svelando quelli che lui considera i motivi reali della loro separazione.

Secondo la narrazione di Magalli, il culmine della crisi coniugale si sarebbe verificato durante un ricovero di Pippo Baudo presso il San Raffaele di Milano. Nonostante fosse a conoscenza dell’operazione a cui il marito doveva sottoporsi, Katia Ricciarelli sarebbe arrivata in ospedale solo tre giorni dopo l’intervento, trovando Baudo assistito da Dina Minna. Magalli ha affermato che, infuriato per la prolungata assenza della moglie, Baudo l’avrebbe allontanata dall’ospedale.

Interrogato dal settimanale Oggi sulle ragioni di questo ritardo, Magalli non ha esitato a sottolineare che l’assenza di Ricciarelli fosse legata alla sua passione per il gioco. “Le piaceva il gioco, lo ha ammesso lei stessa e presumibilmente era in Croazia a giocare. Era finita nel giro di questi casinò oltre frontiera. Le pagavano viaggio e soggiorno, tanto poi sapevano che li avrebbero recuperati, con gli interessi, al tavolo da gioco”, ha dichiarato Magalli. La delusione di Baudo per la mancanza di supporto da parte della moglie sarebbe stata tale da indurlo a chiederle di andarsene.

Offesa da questa reazione, Katia Ricciarelli avrebbe fatto recapitare tramite il suo avvocato la richiesta di separazione. Magalli ha commentato: “Raramente ho visto Pippo così infuriato come in quell’occasione”, evidenziando l’intensità della situazione.

Il legame di Katia Ricciarelli con il gioco d’azzardo è noto. In passato, la soprano ha riconosciuto di avere una certa passione per il gioco, pur specificando di non essere mai stata vittima di ludopatia. Ha raccontato di essere stata attratta soprattutto dalle slot machine, con le quali ha vinto in una sola serata la considerevole somma di 150.000 euro. Tuttavia, ha anche affermato che le sue perdite non sono mai state eccessive, dichiarando che la cifra più alta mai persa non avrebbe superato i 5.000 euro.

La situazione tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo ha attirato l’attenzione dei media non solo per la loro storia d’amore, ma anche per il dramma che ha caratterizzato il loro divorzio. Magalli, con le sue dichiarazioni, ha riacceso i riflettori su un episodio che ha segnato profondamente la vita di entrambi. La vicenda, quindi, non è solo una questione personale, ma si intreccia con temi più ampi come la gestione delle relazioni e le conseguenze delle scelte individuali.

In questo contesto, il racconto di Magalli offre uno spaccato di una dinamica complessa, in cui le passioni e le scelte di vita possono influenzare in modo significativo le relazioni interpersonali. L’assenza di supporto in un momento critico, come quello di un ricovero ospedaliero, può avere ripercussioni devastanti, come dimostrano le parole di Magalli.

La storia di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo continua a suscitare interesse, non solo per la loro carriera nel mondo dello spettacolo, ma anche per le vicende personali che li hanno visti protagonisti. L’analisi di Magalli offre un’interpretazione che invita a riflettere su come le scelte individuali possano avere un impatto profondo sulle relazioni e sulla vita di coppia.



