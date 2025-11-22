Malore in casa, corsa in ospedale inutile: bimba di 9 anni perde la vita





La piccola Seline, di soli 9 anni, è venuta a mancare tragicamente a Urago Mella, lasciando la comunità in uno stato di shock e incredulità. La bambina, che frequentava la scuola primaria Don Vender, aveva salutato i suoi compagni e le sue maestre con il consueto entusiasmo nel pomeriggio di lunedì. Purtroppo, quel giorno si sarebbe rivelato l’ultimo trascorso tra i banchi di scuola.





Dopo un malore improvviso verificatosi nella serata di lunedì, Seline è stata immediatamente ricoverata in ospedale. Nonostante gli sforzi dei medici, che hanno tentato di salvarle la vita, la piccola è deceduta venerdì. La notizia della sua morte ha colpito profondamente non solo la sua famiglia, ma anche tutti coloro che la conoscevano e la amavano.

I funerali di Seline si terranno oggi, sabato 22 novembre, alle 15 nella chiesa evangelica di via Zara a Brescia. La famiglia della bambina, composta da genitori distrutti dal dolore e un fratellino che frequenta la stessa scuola, è circondata dall’affetto e dalla solidarietà della comunità. Il quartiere di Urago Mella è in lutto, con residenti e amici che si uniscono per condividere il dolore della perdita.

Il Consiglio di Quartiere di Urago Mella ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia attraverso un messaggio pubblicato su Facebook. “Il Consiglio di Quartiere di Urago Mella partecipa al dolore ed al lutto della famiglia per la scomparsa di S. bambina di 9 anni, studentessa frequentante la nostra scuola elementare Don Vender, deceduta per un malore”. Hanno inoltre voluto estendere il loro sostegno a tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Ovest 2, ai compagni di classe e agli insegnanti che hanno condiviso con lei momenti indimenticabili.

Per esprimere il loro profondo rammarico, il Consiglio ha citato le parole del poeta Giuseppe Ungaretti, che nei suoi versi ha affrontato il tema della perdita. “Sono le uniche parole che possono degnamente sostituirsi al silenzio, al raccoglimento e alla preghiera. Sono anche versi di incoraggiamento a chi vive un dolore così straziante che richiamano una speranza comunque possibile. Mai, non saprete mai come mi illumina l’ombra che mi si pone a lato, timida, quando non spero più”.

La comunità scolastica si è stretta attorno alla famiglia di Seline, condividendo il loro dolore e offrendo supporto in questo momento difficile. Gli insegnanti, i compagni di classe e i residenti del quartiere hanno manifestato la loro solidarietà, sottolineando l’impatto che la piccola aveva sulla vita di tutti.

Seline era conosciuta per il suo sorriso e la sua gioia di vivere, qualità che l’hanno resa amata da tutti coloro che la circondavano. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di chi l’ha conosciuta. La scuola, che rappresentava un ambiente di crescita e felicità per la bambina, ora si trova a dover affrontare il lutto e la tristezza per la perdita di una giovane vita.

Il dolore per la scomparsa di Seline è un richiamo alla fragilità della vita e all’importanza di apprezzare ogni momento. La comunità di Urago Mella si unisce in un abbraccio collettivo, cercando di trovare conforto e forza nel ricordo della piccola. I suoi compagni di classe e gli insegnanti hanno promesso di onorare la sua memoria, mantenendo vivo il suo spirito attraverso le loro azioni quotidiane.

In questo frangente, è fondamentale che la comunità continui a supportare la famiglia di Seline, offrendo il proprio affetto e la propria presenza. La partecipazione ai funerali rappresenterà un momento di unità per tutti coloro che hanno conosciuto e amato la bambina, permettendo di condividere il dolore e celebrare la sua vita.



