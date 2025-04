Malore sul bus, infermiera salva un 29enne: “Stavo per perderlo, l’autista mi ha aspettata”

Ieri, lunedì 31 marzo, un episodio drammatico si è verificato su un autobus a Milano, dove una giovane di 29 anni ha accusato un malore mentre si trovava a bordo. Fortunatamente, tra i passeggeri c’era un’infermiera che ha prontamente intervenuto, salvando la vita della ragazza. Gli operatori sanitari del 118 sono stati allertati e sono giunti sul posto per prestare assistenza.





L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 del mattino. L’infermiera, che ha raccontato l’accaduto al giornale MilanoToday, si trovava in una situazione di fretta: “Ero leggermente in ritardo e mi sono messa a correre per prendere il bus, fortunatamente l’autista mi ha vista dagli specchietti e ha aspettato qualche secondo e così sono potuta salire”. Questo gesto di cortesia dell’autista ha permesso all’infermiera di salire a bordo del bus e, poco dopo, di intervenire in un momento critico.

Pochi minuti dopo la partenza, la giovane si è accasciata sul pavimento dell’autobus. L’infermiera ha immediatamente riconosciuto la gravità della situazione. “Le ho preso il polso ma non ho sentito alcuna pulsazione. Ho quindi controllato se avesse le vie aeree ostruite, poi ho iniziato a fare il massaggio cardiaco”, ha spiegato la professionista. Nel frattempo, il conducente dell’autobus ha interrotto la corsa e ha contattato il numero di emergenza 112 per richiedere assistenza.

La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha risposto prontamente, inviando un’ambulanza in codice giallo. Quando gli operatori del 118 sono arrivati, la giovane era già cosciente e i suoi parametri vitali risultavano stabili. È stata quindi trasferita all’ospedale San Carlo, dove è stata sottoposta a una serie di accertamenti medici per valutare le sue condizioni di salute.

L’intervento tempestivo dell’infermiera ha senza dubbio fatto la differenza, evitando potenziali conseguenze fatali. La sua prontezza di riflessi e le competenze professionali hanno consentito di stabilizzare la ragazza fino all’arrivo dei soccorsi. Questo episodio mette in luce l’importanza di avere personale medico a disposizione in situazioni di emergenza e il valore della formazione in pronto soccorso.

Il conducente dell’autobus, che ha agito rapidamente interrompendo la corsa e chiamando i soccorsi, ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire che la giovane ricevesse l’assistenza necessaria il prima possibile. La collaborazione tra passeggeri e personale di trasporto ha dimostrato come, in situazioni di emergenza, ogni secondo possa essere cruciale.