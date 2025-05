Mamma criticata per aver speso 170.000 dollari in chirurgia plastica: scopri com’era prima!

Spinte da un forte desiderio di miglioramento personale, molte persone si avvicinano al mondo della chirurgia estetica per trasformare il proprio aspetto. Sebbene alcuni interventi abbiano una finalità medica, molti sono motivati esclusivamente da ragioni estetiche. Elaina Starr, madre originaria del Queens, a New York, ha portato questa ricerca della trasformazione fisica a un livello estremo, investendo centinaia di migliaia di dollari per realizzare il suo sogno: diventare una Barbie in carne e ossa.





Nonostante i lunghi periodi di preparazione e convalescenza dovuti ai numerosi interventi chirurgici, Elaina trova sempre il tempo da dedicare a suo figlio di 11 anni, Chaz. Il bambino è ormai abituato allo stile di vita fuori dal comune della madre 33enne, che da anni impiega tempo, energie e una notevole quantità di denaro nella costante ricerca della perfezione estetica.

Anche se Chaz accetta con affetto e sostiene la passione della madre per la trasformazione, non nasconde le sue preoccupazioni per la salute e la sicurezza di Elaina. Il suo percorso è stato raccontato in numerosi programmi televisivi, che hanno documentato la lunga serie di modifiche a cui si è sottoposta. Tutto è iniziato con una rinoplastica, ma ad oggi Elaina ha affrontato 11 interventi di chirurgia plastica maggiore e oltre 500 procedure estetiche, per una spesa complessiva di circa 170.000 dollari (dato aggiornato a febbraio 2022).

Il suo obiettivo dichiarato è quello di incarnare un’estetica completamente “di plastica”, motivo per cui continua ad aumentare il numero degli interventi. Tra quelli già effettuati si contano tre Brazilian Butt Lift, due addominoplastiche, un’operazione al seno e innumerevoli altri ritocchi mirati a scolpire una silhouette a clessidra. Un post pubblicato su Instagram nel settembre 2021 aveva già rivelato una spesa totale di 170.000 dollari, cifra superiore di 20.000 dollari rispetto a quella dichiarata nel 2020, durante la sua partecipazione al programma Hooked On the Look, in cui parlava di 150.000 dollari investiti nel suo aspetto.

Il mantenimento quotidiano della sua immagine richiede filler regolari e numerosi trattamenti estetici per preservare la figura ideale.

Nonostante Elaina tragga grande soddisfazione dal suo aspetto in continua evoluzione, il suo impegno verso la chirurgia e i lunghi tempi di recupero hanno suscitato critiche. C’è chi teme che questo stile di vita le sottragga tempo prezioso da dedicare al figlio. Un utente ha osservato che la cifra spesa per le modifiche estetiche avrebbe potuto essere utilizzata per garantire un futuro migliore a Chaz.

Eppure, anche dopo complicazioni serie e dolori persistenti in seguito a un recente intervento, Elaina non ha alcuna intenzione di fermarsi: il prossimo passo sarà la rimozione di alcune costole per accentuare ancora di più la forma a clessidra.

La storia di Elaina Starr rappresenta un esempio estremo della dedizione che alcune persone sono disposte ad avere per inseguire un ideale estetico. Mentre suo figlio continua ad appoggiarla con affetto, non può fare a meno di temere per il suo benessere.

Il viaggio pubblico di Elaina solleva interrogativi profondi: cosa ci spinge davvero verso cambiamenti così radicali? E quanto può costare – non solo in termini economici, ma anche emotivi e familiari – una trasformazione che diventa il fulcro stesso della propria esistenza?