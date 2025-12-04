Mamma di due bimbi muore a 33 anni in uno scontro frontale: la vittima è Elisa De Paris di Longarone





Nella notte tra il 3 e il 4 dicembre, intorno alle 23.40, si è verificato un grave incidente sulla strada statale 51 di Alemagna, nel comune di Longarone, in provincia di Belluno. Elisa De Paris, 33enne residente sul posto e impiegata in un bar locale, è deceduta sul luogo dello scontro tra la sua auto e un altro veicolo. L’impatto è avvenuto in una zona con carreggiata ristretta e visibilità limitata, le cui dinamiche sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri.​





I primi segnali di allarme sono pervenuti quasi simultaneamente alla centrale operativa, che ha allertato i vigili del fuoco di Belluno e del distaccamento volontario di Longarone, insieme al personale del Suem 118 e alle forze dell’ordine. Al loro arrivo, la strada presentava detriti disseminati e i mezzi ridotti a relitti accartocciati. I soccorritori hanno tentato ogni procedura di rianimazione in un contesto angusto e insidioso, con i pompieri impegnati a securizzare la zona.​

Gli sforzi medici non hanno sortito esito per Elisa De Paris, madre di due figli piccoli, spirata durante le operazioni di soccorso. La notizia si è diffusa rapidamente nel territorio, dove la donna era nota per il suo lavoro nel settore della ristorazione. Longarone ha affrontato il lutto con la chiusura prolungata della statale, deviata per consentire i rilievi.​

L’altro veicolo trasportava una donna di 46 anni originaria di Alpago, soccorsa sul posto e condotta all’ospedale San Martino di Belluno per ferite di media entità. Le sue condizioni appaiono stabili al momento. I carabinieri proseguono con l’analisi tecnica e i sopralluoghi per chiarire le responsabilità dell’urto.​



