Manila Nazzaro risponde alle accuse dell’ex Amoruso: “Mi sono allontanata per i suoi comportamenti scorretti”

Le recenti affermazioni di Manila Nazzaro durante il programma The Couple hanno sollevato un acceso dibattito. La concorrente ha rivelato di aver avuto il suo primo rapporto intimo con il marito Stefano Oradei nel gennaio 2023. Tuttavia, l’ex compagno di Manila, Lorenzo Amoruso, ha messo in discussione questa narrazione, sostenendo che all’epoca non era stata chiusa la loro relazione. Durante la puntata del 14 aprile, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, Manila ha deciso di chiarire la situazione riguardo alle accuse di tradimento.





In risposta a quanto dichiarato da Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro ha esordito dicendo: “Ho sempre regalato grandi luci della ribalta”. Ha poi voluto sottolineare la necessità di chiudere definitivamente la questione, evitando di entrare nei dettagli di dinamiche personali: “Per chi vive nella menzogna prima o poi i conti vengono a galla. Sono sempre stata una grande signora nel raccontare perché la sottoscritta e i miei figli si sono allontanati da lui, perché non c’erano comportamenti scorretti in quella casa. Non aggiungo altro”.

La concorrente ha espresso la sua determinazione a non voler riprendere l’argomento, soprattutto per rispetto verso la sua famiglia: “Metto un punto e chiedo rispetto per me e per la mia famiglia. Fossi in lui non parlerei oltre”. Rivolgendosi a Stefano Oradei, ha aggiunto: “Questo uomo mi ha salvata”. Stefano, visibilmente emozionato, ha chiesto: “È solo la bellezza del nostro amore. Perché se ne parla adesso?”.

Con le lacrime agli occhi, Manila ha concluso il suo intervento affermando: “La sottoscritta è stata sottoposta a un anno di shitstorm perché sono state dette cose assolutamente non vere sulla nostra storia. Io ero la traditrice e falsa. Sono stata una signora e continuo a esserlo, non voglio aggiungere altro”.

Nella prima puntata di The Couple, Manila Nazzaro aveva rivelato che il suo primo rapporto sessuale con Stefano Oradei era avvenuto nel gennaio 2023, e che nello stesso periodo si erano detti “ti amo” per la prima volta mentre si trovavano a casa di lui. Tuttavia, questo racconto è stato contestato da Lorenzo Amoruso, il quale ha affermato che Manila stava ancora chiudendo la loro relazione, durata oltre sei anni.

Dopo le affermazioni di Manila, Lorenzo Amoruso ha deciso di rompere il silenzio e ha espresso il suo sfogo sui social media, dichiarando: “Dopo più di due anni e dopo aver subito bugie e insulti televisivi, la verità è venuta fuori”. Questo ha alimentato ulteriormente il dibattito pubblico attorno alla vicenda.

Le parole di Manila Nazzaro hanno suscitato reazioni contrastanti tra i fan e i follower, molti dei quali hanno espresso solidarietà nei suoi confronti. La questione del presunto tradimento ha riacceso l’attenzione sui rapporti tra i protagonisti del mondo dello spettacolo, mettendo in luce le difficoltà e le complicazioni delle relazioni amorose.

Il tema del rispetto e della privacy è stato centrale nel discorso di Manila, che ha chiesto di non continuare a discutere della sua vita personale per il bene della sua famiglia. La sua posizione è chiara: non intende permettere che il passato influisca sul suo presente e sul suo nuovo rapporto con Stefano Oradei.