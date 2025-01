Manuel Bortuzzo: “Da bambino sentivo che non avrei vissuto oltre i 20 anni. Ora sono innamorato”

Manuel Bortuzzo, il partecipante a una delle edizioni precedenti del Grande Fratello Vip, è apparso sullo schermo del programma televisivo Verissimo, parlando della sua nuova vita con Silvia Toffanin. Il giovane, che cinque anni fa è stato accidentalmente colpito a Roma, è rimasto in sedia a rotelle e ha aperto una nuova pagina di vita.





Avendo conquistato il bronzo ai Giochi Paralimpici in Francia, lo sportivo ha finalmente trovato l’armonia. Malgrado sia entrato in un nuovo rapporto, parte della sua anima continua a ripensare alla relazione con la sua ex fidanzata. Dopo aver appreso i dettagli dello stalking cominciato dalla donna e sua madre, il giovane ha capito che non poteva ritornare da lei e ha deciso di porre fine a questo brutto periodo.

Nell’intervista con Silvia Toffanin, lo sportivo ha condiviso un’altra storia anche se molto triste. Quando aveva solamente 17 anni, uno degli arbitri, che durante le gare lo aiutava a diventare più forte, in un giorno calpestò tutti i principi morali, prendendo in mano l’organo genitale del giovane.

Manuel, che era ancora un ragazzo, nonostante avesse ammirazione per questa persona, raccontò alla polizia di questo incidente, che ebbe successo. Nonostante gli sforzi fatti всpoiché lo arbitro non provasse nulla che non sia successo, al giovane è stato vietato l’accesso a tutte le vasche di nuoto del Veneto. In seguito, trasferitosi a Roma e entrato nella Nazionale, il giovane atleta è diventato uno sportivo famoso.

Il ragazzo che aveva preso la decisione di iniziare la sua nuova vita, è stato mandato in una nuova scuola e cambiato notte al mattino. Oggi Manuel afferma che, se non fosse per la cattiva esperienza avuta, non sarebbe diventato la persona che è oggi. Si lamenta solo di una cosa: tutte le schifezze che fossero diventate pubbliche dopo il caso della fidanzata, lo avrebbero interessato molto di più se fossero emerse allora. Tuttavia, anche adesso non è felice che la realtà abbia dimostrato i suoi sogni a fallimento. Tuttavia, alla fine, alcune scelte sono state comunque fatte. Scelte spiacevoli, ma purtroppo necessarie.