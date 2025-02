Mara Favro scomparsa, rinvenuti ulteriori resti ossei e indumenti: verifiche in corso per accertarne l’appartenenza

In Valle di Susa, precisamente nel territorio di Gravere, sono stati scoperti ulteriori resti ossei e parti di indumenti nel corso delle ricerche per trovare il corpo di Mara Favro, la 51enne scomparsa nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2024. I reperti saranno sottoposti a esami genetici per determinare se appartengano alla donna della quale non si hanno più notizie da un anno.





I resti sono stati rinvenuti nel tardo pomeriggio di giovedì 27 febbraio, durante le operazioni di ricerca condotte dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Torino, sotto la supervisione della Procura locale e con il supporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il ritrovamento è avvenuto nelle vicinanze del luogo dove, una settimana prima, erano stati scoperti un reggiseno, occhiali da sole e alcuni frammenti ossei. Le nuove ricerche sono state accelerate a causa delle previsioni di un innalzamento del livello del fiume a causa delle piogge attese nel fine settimana. Gli esami medico-legali sui resti già rinvenuti sono ancora in corso per stabilire la loro origine e appartenenza.

Nonostante i nuovi reperti, non è ancora chiaro se i resti rinvenuti siano quelli di Mara Favro, sebbene vi siano pochi dubbi a riguardo. Si attende l’ufficialità delle verifiche scientifiche sui reperti per avere conferme definitive. Mara era scomparsa quasi un anno fa dopo aver terminato un turno di lavoro in pizzeria. Il suo corpo non è mai stato ritrovato, e al momento risultano indagati due uomini: il titolare del locale, Vincenzo Luca Milione, di 45 anni, e l’ex pizzaiolo Cosimo Esposito, di 36 anni.

L’ipotesi di reato formulata dagli inquirenti è quella di omicidio e occultamento di cadavere. Secondo le ricostruzioni, Mara aveva lasciato la pizzeria per tornare a casa dopo il lavoro e, prima di sparire, aveva inviato alcuni messaggi alla figlia e a un amico, esprimendo la volontà di lasciare il suo impiego.

Le ricerche per il ritrovamento del corpo di Mara Favro hanno coinvolto numerosi mezzi e personale specializzato, con l’obiettivo di esaminare ogni angolo della zona in cui è stata vista l’ultima volta. La comunità locale è in attesa di notizie, sperando che i nuovi reperti possano fornire elementi utili per fare luce su questo mistero.