“Mara mi ha rimesso in piedi”: Nicola Carraro torna a camminare dopo mesi difficili per un’ernia al disco





Nicola Carraro, ex produttore cinematografico e marito di Mara Venier, è tornato ad aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute tramite Instagram. Dopo un lungo periodo di immobilità dovuto a una combinazione micidiale di ernia al disco e problemi ai polmoni , Carraro era stato costretto alla sedia a rotelle e aveva trascorso diverse settimane presso l’ospedale San Raffaele di Milano. In questi mesi, la stessa Mara Venier si era detta profondamente preoccupata per il marito, condividendo che per tre giorni era stato in pericolo di vita .





Nel suo ultimo video pubblicato sui social, Carraro appare nuovamente in piedi, intento a salire le scale di casa senza alcun aiuto esterno. È cambiato tutto, salgo persino le scale. Molto bene , afferma Carraro, mostrando i risultati della riabilitazione e il miglioramento della sua condizione. A corredo delle immagini, l’ex produttore scrive: Le cure di mia moglie e l’aria di Roma mi hanno fatto rinascere .

Numerosi messaggi di solidarietà sono arrivati sotto il post, da amici e colleghi del panorama televisivo, tra cui Simona Ventura e Alberto Matano, che si sono congratulati per i progressi raggiunti dal marito della celebre conduttrice di Domenica In.

Negli ultimi mesi, Carraro aveva raccontato sui social il difficile percorso affrontato, tra ospedalizzazioni e la necessità di affidarsi a cure specialistiche. La moglie Venier aveva condiviso la sua ansia per la situazione, pubblicando – e successivamente cancellando – una foto al ritorno a casa del marito dopo i giorni di degenza, accompagnata dalle parole: Dopo 3 settimane torniamo a casa .

Il recupero di Nicola Carraro segna una svolta importante nella sua lunga battaglia contro la malattia, mentre la famiglia resta unita nella quotidianità e nel sostegno reciproco, celebrando una riconquistata serenità.Nicola Carraro cammina nuovamente dopo un periodo passato in sedia a rotelle, grazie alle cure di Mara Venier e al clima romano.

