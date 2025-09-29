Mara Venier, il ritorno trionfale e la macchia sul finale di carriera: non ha voluto lasciare Domenica In





Nel 2017, la carriera di Mara Venier sembrava avviata verso un inesorabile declino. Dopo anni di difficoltà personali e professionali, l’ex volto di punta della Rai aveva vissuto una separazione tumultuosa dal servizio pubblico. La sua storia, simile a quella di molti personaggi televisivi, è caratterizzata da alti e bassi, oscillando tra momenti di grande popolarità e periodi di oscurità.





Sebbene la situazione apparisse critica, Maria De Filippi ha giocato un ruolo cruciale nel rilanciare la carriera di Venier. Grazie alla sua influenza nel panorama televisivo, De Filippi ha trovato un’opportunità per Mara all’interno di “Tu sì que vales”, un programma che ha rappresentato una sorta di rinvigorimento per la conduttrice. Questo nuovo incarico ha riacceso l’interesse del pubblico nei confronti di Venier, permettendole di tornare in scena come opinionista all’Isola dei Famosi, contribuendo a costruire una narrativa di riscatto dopo la sua uscita dalla Rai.

Nel 2018, Mara Venier ha fatto il suo trionfale ritorno a “Domenica In”, un momento che ha segnato la sua vera rivincita. Il motto “Io sono ancora qua”, ripreso da Vasco Rossi, si è rivelato particolarmente azzeccato, poiché Venier ha saputo imporsi con il suo stile distintivo, portando un’atmosfera di spontaneità e familiarità al programma. La sua conduzione è stata caratterizzata da un approccio che mescolava il divertimento alla serietà, creando un ambiente simile a un salotto di casa.

I dati di ascolto hanno confermato il successo di Venier, che è diventata una figura di riferimento per diverse generazioni. Ha saputo attrarre anche nuovi talenti dello spettacolo, come Achille Lauro, che hanno trovato in “Domenica In” un palcoscenico ideale per raggiungere il pubblico di Rai1. La sua capacità di mescolare il nuovo con il tradizionale ha consolidato la sua immagine di “zia d’Italia”, rendendo ogni intervista, anche quelle con artisti affermati come Al Bano, fresche e attese.

Tuttavia, il periodo di gloria non è durato a lungo. A partire dal 2021, Mara Venier ha iniziato a annunciare ripetutamente il suo addio a “Domenica In”, un gesto che, sebbene inizialmente accolto con interesse, ha cominciato a erodere la sua credibilità. Ogni anno, la conduttrice ha smentito le sue stesse dichiarazioni, creando una routine che ha cominciato a stancare il pubblico. La ripetitività di alcuni segmenti, come l’intervista annuale con Al Bano, ha portato a una percezione di stagnazione.

In televisione, saper dire addio al momento giusto è fondamentale. Venier, con i suoi continui annunci di ritiro, ha mostrato una certa incapacità di interpretare questa regola. Negli ultimi due anni, la sua carriera è stata segnata da eventi controversi che hanno accelerato il suo declino. Tra questi, spicca la puntata del Festival di Sanremo nel 2023, in cui ha letto un comunicato pro Israele, suscitando polemiche e malumori.

Inoltre, la confusione riguardo al cast della cinquantesima edizione di “Domenica In” ha ulteriormente minato la sua posizione. La rinuncia di Gabriele Corsi, inizialmente annunciato come co-conduttore, ha rivelato tensioni interne, mentre il tentativo di rinnovare il programma con volti come Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari è stato accolto con scetticismo. La prima puntata della nuova stagione, caratterizzata da un episodio controverso legato a una battuta sulla premier Giorgia Meloni, ha alimentato ulteriormente le polemiche.

I dati di ascolto della seconda puntata, che ha registrato solo il 13% di share rispetto al 23% di “Amici”, riflettono non solo un cast poco convincente, ma anche una mancanza di freschezza nel format. Mara Venier, dopo aver vissuto una rinascita, rischia ora di concludere la sua carriera in modo poco dignitoso, a causa di una resistenza ingiustificata a lasciare il palco quando sarebbe stato opportuno.



