Marc Samson si fingeva Ilaria Sula con il padre di lei: le chat shock, “Ciao pa, non preoccupatevi”

Marc Samson ha cercato di confondere le acque sin dall’inizio delle indagini riguardanti la scomparsa di Ilaria Sula. Nonostante il femminicidio della giovane, avvenuto in circostanze tragiche, il ragazzo ha fatto credere a familiari e amici che Ilaria fosse ancora viva. Attraverso messaggi e chat, ha tentato di sostituirsi a lei, inviando comunicazioni che avrebbero dovuto rassicurare i suoi cari.





Una delle conversazioni più significative è avvenuta con il padre di Ilaria. In un messaggio, Samson scrive: “Ciao pa, vi chiedo tanto scusa per la preoccupazione. Lo sto bene, sono con un ragazzo e una ragazza che ho conosciuto su Tinder. Torno direttamente a Terni il mese prossimo oppure quello dopo ancora promesso. Però per favore non preoccupatevi. Vi voglio bene.” Nonostante questi tentativi di rassicurazione, i genitori di Ilaria, già sospettosi, hanno immediatamente chiesto un contatto diretto. Il padre ha risposto: “Chiamami. Ilaria, per favore, volevo solo sentire per un secondo la tua voce così siamo veramente sicuri che tu stai bene.”

Le indagini hanno preso una piega decisiva quando i familiari hanno iniziato a dubitare dell’autenticità delle comunicazioni. Con il passare del tempo, è diventato chiaro che il telefono di Ilaria non era più in suo possesso. Le forze dell’ordine sono state avvertite e hanno avviato le indagini. Samson ha smesso di rispondere a nome di Ilaria e, il 31 marzo, la notizia della scomparsa è diventata di dominio pubblico. In un ultimo disperato tentativo di depistare le autorità, ha scritto sul profilo Facebook della ex fidanzata: “Grazie a tutti, sto bene.”

Il femminicidio di Ilaria Sula ha scosso profondamente la comunità. Samson ha confessato di aver ucciso Ilaria nella casa dei genitori della ragazza. Dopo aver compiuto l’orrendo gesto, ha nascosto il corpo in una valigia, avvolto in sacchi neri, e lo ha trasportato per abbandonarlo in un bosco situato nel Comune di Poli, in provincia di Roma. Il ritrovamento del corpo, avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 aprile, ha segnato un punto di non ritorno nelle indagini.

Le autorità hanno anche avviato un’inchiesta su un possibile coinvolgimento della madre di Samson. Gli inquirenti sospettano che la donna possa aver assistito il figlio nel tentativo di occultare il cadavere. Le indagini continuano, e non si esclude che altre persone possano aver contribuito a nascondere la salma di Ilaria Sula.