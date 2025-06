Marcella Bella esprime irritazione per l’imitazione di Brenda Lodigiani al Gialappa Show, ritenendola troppo estrema e distante dalla sua vera personalità

Le imitazioni di personaggi noti nel mondo dello spettacolo sono un elemento distintivo del programma Gialappa Show, che è tornato di recente sugli schermi di Tv8. Tuttavia, non tutte le parodie sono accolte positivamente dai soggetti imitati. Dopo le polemiche suscitate dalla caricatura di Monica Setta realizzata da Giulia Vecchio, ora è il turno di Marcella Bella, che ha manifestato il suo disappunto per l’interpretazione dell’attrice e comica Brenda Lodigiani.





Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Marcella Bella non avrebbe apprezzato l’imitazione proposta da Lodigiani, la quale ha scelto di enfatizzare le simpatie politiche della cantante, orientate verso il centrodestra. La parodia, intitolata “M. La figlia del secolo”, ha suscitato critiche per la sua rappresentazione eccessiva e caricaturale, che ha portato la cantante a sentirsi estranea alla figura che le è stata attribuita.

L’imitazione di Brenda Lodigiani ha puntato a esagerare le inclinazioni politiche di Marcella Bella, creando sketch che, a detta della cantante, non rispecchiano affatto la sua personalità. Sebbene non ci siano stati reclami ufficiali al programma e la cantante non abbia rilasciato commenti diretti, il settimanale Chi ha riferito: “Solo un silenzio furbo e professionale. Ma c’è chi assicura che Marcella Bella non abbia affatto gradito l’imitazione di Brenda Lodigiani”.

L’interpretazione di Lodigiani ha suscitato una reazione simile a quella di Monica Setta, che ha espresso il suo dispiacere per essere stata ritratta in un modo che non sente rappresentativo della sua persona. Questo sembra suggerire una tendenza nel programma a spingere le caricature verso una rappresentazione più estrema, il che può risultare controverso e potenzialmente offensivo per i soggetti coinvolti.

Nel contesto di un panorama televisivo dove le imitazioni giocano un ruolo significativo, è interessante notare come non tutte le figure pubbliche accettino di buon grado le interpretazioni dei comici. Marcella Bella, una delle cantanti più riconosciute in Italia, ha visto la sua immagine pubblica influenzata da una rappresentazione che considera eccessiva. La sua irritazione riflette una sensibilità crescente tra i personaggi pubblici riguardo a come vengono presentati in televisione.

La scelta di enfatizzare le simpatie politiche di Bella nella parodia ha portato a una caricatura che, a suo avviso, non solo è lontana dalla realtà, ma potrebbe anche avere ripercussioni sulla sua reputazione professionale e personale. La cantante ha costruito una carriera basata su una vasta gamma di emozioni e temi, e una rappresentazione unidimensionale potrebbe non rendere giustizia alla complessità della sua figura.

Il Gialappa Show, pur mantenendo un forte seguito di pubblico, deve affrontare la sfida di bilanciare l’umorismo con il rispetto per le personalità che sceglie di imitare. La reazione di Marcella Bella potrebbe incoraggiare una riflessione più profonda su come le imitazioni vengano realizzate e su quali criteri debbano basarsi. La responsabilità di un comico è quella di divertire, ma è altrettanto importante non oltrepassare i limiti del rispetto per le persone ritratte.