Marco Predolin: “I reality erano il mio bancomat, la tv è peggiorata. Ora gestisco un ristorante”

Marco Predolin, noto conduttore televisivo e radiofonico, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulla carriera e sulla vita attuale in un’intervista al Corriere. Predolin, che ha partecipato a vari reality negli ultimi anni, ha espresso il suo disincanto nei confronti del mondo televisivo, affermando: “La tv? Mi fa schifo. Salvo solo Stefano De Martino.”





Ripercorrendo la sua carriera, Predolin ha parlato della sua esperienza in Rai, dove ha subito una brusca delusione dopo il passaggio da Mediaset. In particolare, ha raccontato: “L’arroganza del successo ti porta a credere che non possono fare a meno di te e se te ne vai ci sarà subito qualcuno a cercarti.” Riferendosi al suo lavoro in Rai, ha aggiunto: “Presi un bel bidone. Al palinsesto mi presentarono come il conduttore di Serata a sorpresa con Gabriella Carlucci, da un’idea di Japino. Solo che poi decidono di cancellarmi, io lo prendo in quel posto e il programma lo fa la Carrà: era Carràmba! Che sorpresa.” Dopo quella esperienza, ha dovuto adattarsi a nuove opportunità, come le televendite, che considerava un modo per garantire una rendita, ma non un lavoro gratificante.

Oggi, Predolin gestisce un ristorante a Porto Rotondo. In passato, aveva già aperto un’attività simile a Santo Domingo, dove, mentre registrava Il gioco delle coppie, si recava frequentemente. Riguardo a quell’esperienza, ha dichiarato: “Mi ha dato tanto a livello personale, ma a livello professionale mi ha penalizzato.” Dopo cinque anni, ha deciso di chiudere il ristorante dell’isola, che era diventato caotico.

Nel suo ristorante attuale, Predolin si occupa della sala e interagisce attivamente con i clienti. “Quando non avevo il cuoco facevo io, ma oggi c’è uno chef bravissimo. Io metto bocca per dare suggerimenti e aggiungere fantasia, creare l’effetto wow quando escono i piatti.” Sua moglie gestisce la parte amministrativa, mentre lui si dedica a rendere l’atmosfera del locale vivace, affermando: “Tutte le sere canto, gioco con i clienti, vado ai tavoli, faccio la mignotta del ristorante.”

In un’altra parte della sua vita, Predolin ha investito i suoi risparmi in barche, subendo anche delle perdite. “Io ci ho rimesso un bel po’ di soldi con le barche, con due in particolare, una a vela da 19 metri e un’altra da 18. Ora mi sono ridimensionato a 10 metri, la barca è il mio ufficio davanti al ristorante.”

Riguardo alla situazione attuale della televisione, Predolin ha espresso opinioni forti e critiche. “Oggi sono sposato e ho una vita sentimentale bella e risolta,” ha detto, ma ha continuato a esprimere il suo disprezzo per il panorama televisivo attuale. “Mi fa schifo,” ha affermato, aggiungendo che l’unico personaggio che salva è Stefano De Martino, che ha descritto come “un tipo simpatico” e capace di “bucare il video.”

Predolin ha criticato la mancanza di originalità nella programmazione televisiva, sottolineando che “Non puoi prendere un’opinionista come Vladimir Luxuria, niente contro di lei, e metterla come presentatrice in prima serata.” Ha notato come la tv sia diventata “triste” e senza idee, evidenziando la monotonia dei pomeriggi e l’assenza di varietà nei programmi serali. Ha anche commentato il programma di Carlo Conti, affermando: “Se l’avessi visto ad Antenna tre avrei pensato: beh dai, poverini, si sono impegnati.”