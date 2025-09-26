Marco Rizzo attacca Matteo Ricci sul riconoscimento della Palestina: una critica senza mezzi termini





L’europarlamentare Pd e candidato alla Presidenza della Regione Marche, Matteo Ricci, questa mattina, dalla stazione di San Benedetto del Tronto, prima tappa dell’iniziativa “Un treno per Gaza”, ha criticato il Presidente uscente Acquaroli per non aver menzionato la tragedia di Gaza, affermando che occuparsi di bambini, civili, giornalisti e donne trucidate è un valore fondamentale. Ricci ha sottolineato la necessità di un cambiamento nelle Marche.





Ricci ha dichiarato che non si girerà dall’altra parte rispetto ai drammi della nostra era, inclusi i massacri palestinesi. Ha affermato che, sin da subito, il primo consiglio regionale riconoscerà lo Stato di Palestina come Regione Marche, per esprimere la contrarietà istituzionale ai crimini di Netanyahu e al massacro quotidiano di civili, anche quando cercano acqua e cibo. Ricci ha aggiunto che questo gesto servirà anche a spingere il nostro Paese a fare lo stesso.

Ricci ha inoltre annunciato l’estensione del gemellaggio di Pesaro con Rafah a tutta la regione, per consentire ai marchigiani di aiutare concretamente la popolazione martoriata con medicinali, cibo, acqua e tutto ciò che serve. Ha dedicato questo viaggio in treno anche a coloro che, in questi giorni, sono con la Global Sumud Flotilla, sostituendosi a ciò che dovrebbero fare l’Italia e l’Europa.

Marco Rizzo ha commentato con disapprovazione l’iniziativa di Ricci, definendola ipocrita e strumentale, e ha criticato la sua posizione sulle armi in Ucraina e la sua ignoranza riguardo alla competenza di una Regione nel riconoscere uno Stato.

È inaccettabile un atteggiamento di tale indifferenza.

Si ricorda che alle elezioni regionali si presenta anche la lista “Democrazia Sovrana e Popolare” in contrapposizione alle due coalizioni di destra e sinistra. Questo blog invita a votare DSP e a dare la preferenza a Marco Rizzo, candidato capolista.



