Maria De Filippi rimprovera Fabiola a C’è posta per Te: “Hai un cuore? Mi chiedo dove sia finito”

Nel corso della puntata di C’è posta per te del 15 marzo, la storia di Giovanni, un uomo siciliano, ha toccato il cuore del pubblico. Giovanni è padre di due figli, Salvo e Fabiola, nati dal suo primo matrimonio. Da otto anni, però, Fabiola ha deciso di interrompere ogni contatto con il padre, una scelta che risale al giorno in cui Giovanni ha lasciato la casa in cui viveva con la sua ex moglie. I due figli erano stati desiderati sin dal momento della loro nascita, ma la moglie era una persona poco affettuosa e distante nei suoi confronti. La situazione si complica ulteriormente quando, a sei mesi dalla nascita di Fabiola, Giovanni perde il lavoro a Bagheria.





La vita di Giovanni subisce una svolta quando si trasferisce a Udine per cercare nuove opportunità lavorative. Qui incontra Luciana, la sua attuale moglie, che ha già una figlia. Con Luciana, Giovanni scopre cosa significhi essere amato, un sentimento che gli era mancato nella precedente relazione. Tuttavia, la sua ex moglie reagisce con rabbia alla nuova relazione e gli impedisce di vedere i figli. Così, per un anno e un mese, Giovanni non ha contatti con Salvo e Fabiola. La mancanza dei figli lo spinge a tornare in Sicilia, dove rimane per 17 anni, durante i quali non sente mai Luciana.

Nel 2016, Giovanni si ritrova nuovamente disoccupato e vive momenti difficili, dormendo spesso in garage e litigando con la sua ex moglie. Sentendo che i figli sono ormai cresciuti, decide di cercare lavoro altrove e di comunicare loro la sua intenzione di lasciare la ex moglie. Non menziona Luciana né il fatto che avesse già trovato un nuovo impiego a Udine. Dopo aver lasciato circa 10.000 euro sul conto della moglie e versando 400 euro al mese per Fabiola, Giovanni si trasferisce definitivamente. Mentre Salvo accetta di parlare con lui, Fabiola lo esclude completamente dalla sua vita, cancellandolo dai social network.

Dopo un periodo di assenza, Giovanni ritrova Luciana e i due si risposano. Tuttavia, i contatti con Fabiola rimangono inesistenti. Durante un matrimonio di famiglia in Sicilia, Giovanni spera di rivedere la figlia, ma Fabiola si defila e si nasconde. È proprio per questo motivo che Giovanni decide di partecipare a C’è posta per te, sperando di riconnettersi con lei.

All’inizio dell’incontro, quando Fabiola vede Giovanni, il suo approccio è immediatamente difensivo. Giovanni, con poche parole, esprime il suo desiderio di riconciliazione: “Sono qui perché anche io ho sofferto, sei la mia vita, mi devi perdonare e se lo fai non ti lascerò mai più”. Tuttavia, Fabiola risponde in modo ostile, criticando il padre per non aver fatto abbastanza per cercarla: “Non viene a Bagheria per me, ci siamo incrociati in strada e hai fatto finta di non vedermi […] Se lui torna da Udine non so per quale motivo e non mi interessa”.

La conduttrice Maria De Filippi cerca di mediare, spiegando a Fabiola che Giovanni, dopo aver trovato l’amore altrove, è tornato in Sicilia per prendersi cura dei suoi figli. Ma Fabiola non sembra disposta ad ascoltare: “Mi è stato vicino, mi ha cresciuta non solo economicamente, ma anche dal punto di vista affettivo. Ricordo che guardavamo C’è posta per te insieme. Al momento non penso di volergli bene, con mia madre non ne parlo, di lui non parliamo. Lui per me è cancellato”.