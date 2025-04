Maria De Filippi si rivolge a Chiamamifaro eliminata: “I tuoi non mi hanno mai contattata”, ecco chi sono i suoi genitori famosi

Angelica Gori, conosciuta nel mondo dello spettacolo come Chiamamifaro, ha dovuto lasciare il programma Amici 2025 dopo un intenso scontro al ballottaggio contro Senza Cri. Mentre Cristina Carella è riuscita a rimanere nella scuola, Chiamamifaro ha ricevuto il verdetto di eliminazione da parte di Maria De Filippi, che l’ha salutata con un messaggio significativo. Durante il suo intervento, De Filippi ha dichiarato: “Sono contenta di averti conosciuta, non ho mai ricevuto una telefonata di tuo padre o tua madre, né ora, né quando sei venuta ai casting.” Questo commento ha fatto riferimento ai genitori celebri della giovane cantante, Giorgio Gori e Cristina Parodi, noti personaggi della televisione italiana.





La decisione della conduttrice ha sollevato l’interesse del pubblico, considerando il legame che ha con i genitori di Chiamamifaro, testimoni di nozze di De Filippi e Maurizio Costanzo nel 1995. Cristina Parodi ha ricordato quell’importante evento in un post su Instagram in onore di Costanzo, sottolineando il legame affettivo e professionale che li univa.

Dopo l’annuncio dell’eliminazione, Maria De Filippi ha cercato di rassicurare le concorrenti, spiegando che il programma è caratterizzato da eliminazioni e che è una parte normale del percorso. Ha anche ironizzato sulla reazione di Senza Cri, visibilmente agitata e in lacrime, dicendo: “Quando piangi non si capisce un piffero di quello che dici.”

Chiamamifaro, a sua volta, ha mostrato una reazione più contenuta all’idea di dover lasciare la scuola. Ha condiviso di aver pianto fino a pochi istanti prima di collegarsi per ascoltare il verdetto sul ballottaggio. “Da quando sono sul palco del serale mi sento me stessa nelle mie esibizioni, non voglio ancora tornare a casa,” ha affermato. La giovane artista ha espresso il suo desiderio di proseguire il percorso, dicendo: “Sono cresciuta tanto qui dentro, ho solo paura di sentirmi una delusione se dovessi uscire oggi. Avrei voluto arrivare più avanti, fare di più.”

Inoltre, Chiamamifaro ha rivelato le sue ansie riguardo alla competizione. “A volte penso di avere delle difficoltà nel dire quanta fame ho per questo lavoro, per la musica, come se non volessi calpestare i piedi a nessuno e quindi lo esterno meno per non risultare presuntuosa. Ma io ho fame di questa cosa, so quanto ci è voluto per arrivare fin qui,” ha dichiarato, evidenziando la sua determinazione e il suo impegno nel raggiungere i suoi obiettivi.

L’eliminazione di Chiamamifaro ha generato un certo clamore tra i fan del programma, che hanno seguito con attenzione le sue esibizioni e il suo percorso all’interno della scuola. Il talent show, condotto da Maria De Filippi, continua a essere un palcoscenico cruciale per giovani artisti emergenti, e ogni eliminazione rappresenta non solo una perdita per i concorrenti, ma anche una riflessione sulle dinamiche della competizione.

Il programma ha visto diversi momenti di tensione e emozione, e la presenza di concorrenti con storie personali significative ha reso la competizione ancora più intensa. Chiamamifaro, con il suo background e la sua determinazione, ha catturato l’attenzione del pubblico, e la sua eliminazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan e i suoi compagni di avventura.