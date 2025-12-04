Maria Elena Boschi si presenta in aula con questo look: la reazione di Salvini lascia tutti senza parole





Un episodio insolito si è verificato presso la Camera dei Deputati durante una sessione di question time, evento che frequentemente scandisce l’agenda politica nazionale. Protagonisti dell’episodio sono stati la Deputata di Italia Viva, On. Maria Elena Boschi, e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Matteo Salvini. L’attenzione, per una volta, si è spostata dal dibattito legislativo a un dettaglio di abbigliamento: il tailleur verde acceso indossato dall’On. Boschi.





L’episodio si è verificato il 3 dicembre, durante un’interrogazione parlamentare riguardante potenziali pratiche speculative nei settori dei trasporti e dei carburanti in previsione delle festività natalizie. Il contesto natalizio, caratterizzato da un aumento della domanda di spostamenti, rende la tutela dei consumatori e il controllo sui prezzi temi di rilevanza prioritaria, anche alla luce delle recenti tensioni sul caro voli e degli aumenti generalizzati dei costi di viaggio.

La giornata parlamentare ha visto un confronto approfondito su temi di interesse nazionale, ma è stato un momento specifico a catturare l’attenzione dei presenti e dei media. Mentre l’On. Boschi esponeva la sua interrogazione, l’On. Salvini ha rivolto la sua attenzione all’abito della collega, dando avvio a uno scambio che ha rapidamente guadagnato visibilità sui social media e nelle testate giornalistiche.

Durante il suo intervento, l’On. Maria Elena Boschi ha posto l’accento su un tema di particolare rilevanza in questo periodo: «Sulle iniziative urgenti volte a prevenire condotte speculative o pratiche anticoncorrenziali nel settore dei trasporti aerei, ferroviari e dei carburanti in occasione delle festività natalizie». La Deputata ha sottolineato l’esigenza di adottare misure concrete per evitare che l’incremento della domanda di spostamenti si traduca in un aumento dei costi per i cittadini, richiedendo risposte precise al Governo in merito a eventuali strategie di intervento.

Il Ministro Salvini, chiamato a rispondere nel merito, ha optato per un’apertura del suo intervento con una nota di ironia: «Mi complimento con l’Onorevole Boschi per la scelta cromatica del vestito con cui si presenta ora in Aula». Il riferimento al colore simbolo della Lega ha suscitato un sorriso sia tra i colleghi deputati che nella stessa On. Boschi, che ha accolto la battuta con un sorriso, senza replicare.



